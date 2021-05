Развод Билла Гейтса: как бывшие супруги разделят состояние стоимостью 130 млрд долларов

Еще недавно Гейтсы были вместе: Билл (слева), дочь Дженнифер, сын Рори, дочь Фиби и Мелинда. Фото: melindagates/Facebook

С 1995 г 18 (!) лет он был самым богатым человеком планеты. В остальные годы уверенно держал второе место в заветном рейтинге миллиардеров Форбс. Лишь в этом году опустился на 4 место. Поскольку официально вышел из совета директоров родной Microsoft, чтобы полностью сосредоточиться на благотворительности. На нее уже потратил $50 миллиардов! Его конкурент Джефф Безос всего четвертый раз возглавляет список Форбс. И, согласитесь, куда больше людей в мире пользуется продукцией Microsoft, чем безовским интернет-магазином Amazon.

«Коронавирусный злодей»

О Билле ходит много мифов, легенд. Самые громкие связаны с COVID-19. Как писала The New York Times, среди теорий заговора вокруг пандемии Гейтс на первом месте. Вторая по популярности конспирологическая версия, будто коронавирус распространяют вышки сотовой связи 5G. Среди ее приверженцев, кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Впрочем, конспирологи нередко именно Билла называют вдохновителем облучения людей COVID-19 с вышек 5G.

Легенда возникла не случайно. Еще в 2015 г Гейтс публично предупреждал, что главная опасность для мира в ближайшее время - не атомная война, а пандемия нового вируса. 18 октября 2019 года в Нью-Йорке Билл совместно с Всемирным Экономическим Форумом и Центром безопасности в области здравоохранения при Университете имени Джонса Хопкинса (по его ресурсу сейчас весь мир отслеживает в режиме реального времени ход пандемии!) провел стратегическую игру «Событие 201». Моделировался процесс распространения пандемии нового коронавируса, перешедшего к людям от летучих мышей через свиней (COVID-19, по мнению ученых, попал к нам от летучих мышей через экзотических циветт, либо панголинов). Пандемия уничтожит 65 миллионов человек, пока появится эффективная вакцина, либо заразится 80-90 % населения планеты для коллективного иммунитета.

Через два месяца после «События 201» в Китае объявился COVID-19. Конспирологи ахнули: это Гейтс запустил заразу, чтобы сократить население планеты. Известно, Билл - сторонник мальтузианской теории контроля роста народонаселения.

А еще Гейтс большой сторонник и пропагандист вакцин, называет их главным изобретением человечества. Отсюда другая популярная легенда. Дескать, устроив вселенскую коронавирусную панику, Билл планирует с помощью вакцин от COVID-19 имплантировать людям микрочипы и держать весь мир под контролем. Депутат итальянского парламента Сара Куниал потребовала судить Гейтса за преступления против человечества. Мол, своими вакцинами он хочет превратить людей в подопытных морских свинок и рабов, отняв у них независимость и свободу воли. В Штатах петиция на сайте Белого дома с требованием арестовать Гейтса собрала свыше полумиллиона подписей. Демонстрации, митинги с призывом арестовать Билла за попытку мирового геноцида с помощью прививок от коронавируса прошли в ряде стран Запада. В России версию чипирования активно распространял в телепрограмме «Бесогон» Никита Михалков. Но сам недавно привился.

Впрочем, знатоки утверждают, что благодаря операционной системе Microsoft Windows Гейтс, по большому счету, без всякого чипирования давно держит мир под контролем.

Но то, что Большая Фарма (мировые гиганты фарминдустрии) заработает на вакцинах от коронавируса миллиарды и миллиарды – факт. А Гейтс давно связан с Большой Фармой.

Вот такой он, герой грядущего бракоразводного процесса, грозящего стать самым дорогим в истории. Пока пальму первенства здесь держит все тот же Безос, отобравший у Гейтса корону первого богача планеты. В 2019 году он по суду передал бывшей супруге акции Amazon на $37.5 миллиардов. Но Биллу, возможно, придется поделить пополам с Мелиндой состояние в $130 млрд!

«Сын простой учительницы»

Одна из распространенных легенд о Билле - сын простой учительницы, компьютерный гений, придумал операционную систему Microsoft Windows и создал одну из крупнейших в мире корпораций.

На самом деле Мэри Максвелл Гейтс, дочь бывшего президента National City Bank и внучка банкира, была членом совета директоров солидных финансовых и телекоммуникационных компаний. В том числе президентом национального совета United Way International. Там под ее руководством заседали два монстра компьютерного рынка - президенты IBM разных лет Джон Опель и Джон Эккерт. Так «случайно» вышло, что IBM поручило разработать операционную систему для первого персонального компьютера никому не известной компании Microsoft «сына простой учительницы». Гейтс купил за $50 тысяч у программиста Патерсона систему QDOS, обозвал ее MS-DOS и продал лицензию IBM. Сохранив авторское право за своей фирмой. Так на свет появилась первая операционка Microsoft. Компьютеры РС, ставшие стандартом для всей мировой индустрии персональных компьютеров, оказались крепко привязаны к Microsoft. Так Билл заработал миллиарды.

Microsoft и свела Билла с Мелиндой. В 1987-м девушка устроилась на фирму менеджером по продажам. Вскоре ее пригласили на корпоративную вечеринку. «Я пришла поздно, все столы заняты, кроме одного. Там были два свободных стула. Я села, а через несколько минут появился запоздавший Билл и сел рядом.» Так волей случая они познакомились. Мелинде было 23, Биллу -32. В тот год генеральный директор Microsoft стал самым молодым миллиардером в мире. Начались свидания. «Мы обнаружили, что у нас много общего. Оба любим головоломки и соревнования. У нас были конкурсы по пазлам, настольным играм. Я думаю, он был заинтригован, когда я обыграла его в математической игре.» Папа-инженер у Мелинды был силен в математике и передал дочери эту страсть.

Первые месяцы отношения были свободными. «У нее были другие парни, а у меня - Microsoft», - утверждал Билл. Но через год оба поняли, что любят друг друга. Гейтс, как истинный бизнесмен, на доске в спальне составил таблицу плюсов и минусов предстоящей женитьбы. Плюсов оказалось больше. Но подробностей о таблице влюбленные так и не раскрыли. «Удивительно, но Мелинда заставила меня захотеть на ней жениться. Это очень странно, ведь это абсолютно противоречило моим рационалистическим соображениям по поводу брака»,- признавался позже закоренелый холостяк журналистам. Правда, поженились спустя 6 лет после первого свидания.

Мелинда ушла из Microsoft, родила двух дочерей, сына. Но не осталась в тени мужа, как жены других миллиардеров. В 2000 году был создан благотворительный «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», крупнейший в мире. С активом в $50 миллиардов. Супруги стали равноправными сопредседателями. Основные цели Фонда - глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образования, доступа к интернету. А также распространение вакцин в развивающихся странах, пропаганда планирование семьи за счет широкого использования противозачаточных средств. Периодически в бедных странах вспыхивали скандалы с этими вакцинами. Дескать, из-за них женщины теряют способность рожать. Но пара стоически переносила эти обвинения, как и слухи о запуске пандемии коронавируса, чипировании.

В 2020 году Мелинда заняла 5-е место в списке самых влиятельных женщин мира Forbes.

Это была идеальная пара филантропов-миллиардеров. Была!

…И девичья фамилия

3 мая грянула мировая сенсация. Билл и Мелинда объявили в соцсетях: «После долгих размышлений и большой работы мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили троих невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире. Мы продолжим работать вместе в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни.»

Честно говоря, Гейтс лишь повторил трюк своего конкурента по списку Форбс. В январе 2019 года Безосы, также считавшиеся идеальной парой, запустили в соцсетях точно такое же туманное заявление: «Даже если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы снова все повторили. Мы решили развестись, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах.»

25 лет Джефф и Маккензи Безосы были вместе.

Но там недолго публика гадала, что стало причиной развода. Безос узнал, что журналисты таблоида The National Enquirer пронюхали о его интрижке с актрисой, телеведущей Лорен Санчес. Безос решил этим заявлением опередить газетную «бомбу» и хоть как-то смикшировать грядущий скандал.

…И грянул гром. Популярный таблоид целый месяц развлекал публику подробностями тайных свиданий сладкой парочки, их фото, эсэмэски Джеффа типа «Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы. Я люблю тебя». Безос посылал любовнице свои фото из душа в обнаженном виде и с крупным планом ниже пояса…

Их разлучила актриса Лорен Санчес. Фото: ZUMAPRESS.com

Семья Безоса распалась. Джефф объявил, что стал жертвой политических интриг. В свое время он прикупил за четверть миллиарда баксов влиятельную газету The Washington Post. И превратил в главный антитрамповский рупор США. Заодно «мочил» влиятельного принца Мохаммеда бен Салмана, фактического руководителя Саудовской Аравии, задружившего с Трампом. Однажды на мобильник Безоса по WhatsApp пришло зашифрованное видео-сообщение с личного номера принца. Согласно результатам цифрового судебного анализа оно, «весьма вероятно», содержало вредоносный файл. С мобильника основателя Amazon скачали очень важные данные интимного свойства. Они попали к хозяину The National Enquirer Дэвиду Пекеру, давнему другу Трампа. И пошла писать губерния…

У Билла Гейтса, разумеется, тоже немало врагов. Но подобная «бомба» до сих пор не взорвалась. Общественность, пресса по-прежнему гадают, почему расстаются Билл и Мелинда.

Первая версия – развод фиктивный. В конце апреля Байден объявил о повышении налогов на супербогатых, в помощь простым американским семьям. В США супруги, вместе получающие в год свыше $509 300, заплатят налогов больше, чем если бы платили по отдельности. Через пять дней Гейтсы объявили о разводе. Ясно, уходят от налогов, решила общественность. Но…филантроп Билл сам давно уже предлагал повысить налоги богатым для помощи бедным. Всплыло, к тому же, что Мелинда уже несколько месяцев, до объявления налоговой реформы Байдена, добавляет в соцсетях и на сайтах свою девичью фамилию - Френч.

Вторая версия – Мелинда защищает родных детей. Жестокий папаша Билл, дескать, решил оставить наследникам всего по 10 миллионов баксов, чтоб не развращать богатством. А миллиарды пустить на благотворительность. Мать с помощью развода якобы хочет забрать у него миллиарды для себя и деток. Но и здесь концы с концами не сходятся. «Новость» про 10 миллионов очень старая. Мелинда сама в 2010 году подписала вместе с Биллом и миллиардером Уорреном Баффетом «Клятву дарения» о передаче большей части состояния на благотворительность. Они призвали других супербогачей следовать их примеру.

Ищите женщину

Журналисты, памятуя о казусе Безоса, стали искать разлучницу. А что, Биллу 65, надоела старая жена, завел роман на стороне… Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. И отыскали! 70-летнюю бизнесвумен Энн Винблад. Билл лукавил, утверждая, что к моменту встречи с Мелиндой у него была одна невеста - Microsoft. Имелась и реальная пассия на 5 лет старше. Энн, тоже большой специалист по компьютерам. Они много путешествовали, а в разлуке устраивали «виртульные свидания». Одновременно в разных городах шли в кино на один и тот же фильм и потом обсуждали его по телефону. Очарованный Билл по примеру подруги тоже отказался от мяса! Но до брака дело почему-то не дошло.

Решив жениться на Мелинде, Билл позвонил Энн. Та дала добро на свадьбу. Но, оказывается, до сих пор Гейтс раз в год проводит несколько дней в особняке бывшей зазнобы. Увы, к разочарованию публики, на разлучницу Винблад не потянула. Мелинда прекрасно знала об этих «дружеских встречах» мужа и не возражала.

Вторая кандидатка в любовницы – 36-летняя незамужняя китаянка Ван Чжэ, работавшая в Фонде Гейтсов переводчицей. Но та категорически опровергла связь с боссом, назвав слухи безумными. И от нее отстали.

На днях The Wall Street Journal и The New York Times раскопали еще одну пикантную историю. Вроде бы в 2000 году у Гейтса были «сексуальные отношения» с одной из сотрудниц. В 2019-м та сообщила руководству Microsoft про давний служебный роман и просила ознакомить с ее письмом Мелинду Гейтс. Напомню, это был пик скандала вокруг влиятельнейшего голливудского продюсера-оскароносца Харви Вайнштейна, которого спустя много лет группа актрис вдруг обвинила в сексуальных домогательствах. За сексуальное насилие и изнасилование Харви приговорили к 23 годам лишения свободы. На этой волне поднялось влиятельное движение феминисток #MeToo и пострадало немало знаменитостей мужского пола. И вроде бы Гейтс, чтобы не стать очередной жертвой феминисток и не бросать тень на родную компанию, в 2020 году покинул совет директоров Microsoft. Хотя сам он заявлял, что хочет целиком посвятить себя благотворительности. А пресс-служба Гейтса признала, что тот роман завершился мирно.

Встает вопрос: почему именно сейчас, спустя 20 лет после служебного романа явно без признаков харассмента, пара разводится? И сколько еще разлучниц отыщут журналисты?

ВЕРСИЯ

Пострадал за связь с педофилом?

Солидное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на серьезные источники, выдвинуло еще одну версию развода. Вроде бы Мелинда была недовольна общением супруга с финансистом Джеффри Эпштейном (не путать с Харви Вайнштейном!).

Сей Эпштейн – тот еще фрукт! Когда-то входил в совет Фонда Рокфеллера, был членом авторитетнейших на Западе организаций - Совета по международным отношениям и Трёхсторонней комиссии. В его «черной телефонной книжке» сотни контактов! Билл Клинтон, Трамп, бывшие премьеры Англии, Испании, Израиля, сын английской королевы принц Эндрю, наследные саудовские принцы, члены кланов Кеннеди, Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы, Мик Джаггер, Алек Болдуин, Наоми Кэмпбелл, Мадонна и многие другие звезды.

Выяснилось, однако, что Джеффри –педофил. Он не только сам «пользовал» девочек 14-16 лет, но и делился ими с могущественными друзьями, любителями «клубнички». Оргии проходили в его манхэттенской резиденции, особняке в Палм-Бич, на ранчо «Зорро» и на личном острове Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. Злые языки прозвали его «островом педофилов». Сексзабавы снимались на скрытые камеры. Видимо, для возможного шантажа высокопоставленных развратников.В июле 2019 г ФБР арестовало Эпштейна. В его резиденции нашли огромный видео и фотоархив с обнаженными подростками. За сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю ими миллиардеру светило 45 лет!

Вроде бы Билл еще в 2011 году познакомился с Эпштейном, бывал у него дома, вместе летал на его личном самолете. После ареста Эпштейна Гейтс заявил, что общался с ним исключительно по вопросам благотворительности (тот действительно был филантропом.) И что жалеет об этих встречах.

В этой истории есть одна странность. 10 августа 2019 года педофила нашли повешенным на простыне в одиночной камере Особого блока Манхэттенской федеральной тюрьмы. Почему же Мелинда только сейчас инициировала развод?

Прогрессивную общественность волнует вопрос, не ударит ли развод по всей благотворительности в мире? Даже если Гейтсы не закроют свой Фонд, принципы раздачи денег явно изменятся.

Ну, а публику попроще интересует, как чета поделит состояние в 130 миллиардов баксов?

Пять самолетов тоже придется делить по суду. Фото: Leonid FAERBERG/Global Look Press

Гейтсы ассоциируются с Microsoft и Фондом. Но у семьи, по данным газеты Daily Mail, есть еще кое-что. Главная обитель - роскошный «умный дом» возле Сиэтла на берегу озера стоимостью $125 млн. 7 спален, 18 ванных комнат, домашний кинотеатр в стиле ар-деко, зал приемов на 150 человек… В каждой комнате сенсорная панель для управления микроклиматом, освещением, музыкой. Гараж на 30 крутых тачек, включая очень редкий Porsche 959 за $2 млн. Последняя покупка Билла – электромобиль премиум-класса Porsche Taycan.

Главный особняк Гейтсов ценой 125 миллионов долларов на берегу озера под Сиэтлом. Фото: REUTERS

Есть еще четыре особняка в разных штатах. Два ранчо в Калифорнии ($43 и $18млн), ранчо во Флориде ( $59 млн) и Вайоминге ($ 9 млн). Сельхозугодья в 18 штатах общей площадью 98 тысяч га. Два самолета Gulfstream G 650ER (по $65 млн), два Bombardier Challenger 350, гидросамолет Cessna и несколько вертолетов. Богатая коллекция произведений искусств с картинами в десятки миллионов баксов. Жемчужина коллекции – рукописный «Кодекс Леонардо да Винчи». Эту книгу Билл купил в 1994 г за $30 млн на аукционе Christie's. Сейчас ее цена явно выше. Плюс акции ряда компаний, доли в гостиничном бизнесе.

У супругов была коллекция из 30 крутых авто, включая редкий Porsche 959 за $2 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделить все это Гейтсам будет куда труднее, чем Безосам акции Амазон. Билл и Мелинда уже наняли опытных юристов, специализирующихся на разводах. Впрочем, возможно, до суда дело не дойдет. Имущество могут поделить полюбовно. Во всяком случае, Билл уже передал в мае Мелинде акции на сумму $3 млрд.

Маккензи, получив по суду миллиарды, вышла замуж за учителя Дэна Джуэтта.

…Маккензи Безос, получив от бывшего мужа по суду $37.5 млрд, недавно вышла замуж за простого учителя и счастливо живет с ним и четырьмя своими детьми. Ее состояние выросло до $57 миллиардов. 22-е место в списке «Форбс». Но там она уже значится под фамилией Скотт!

Судьба бывшей теперь уже супруги сына «простой учительницы» Билла Гейтса наверняка тоже сложится удачно. С такими-то деньжищами!