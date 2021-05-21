Вин Дизель: Следующий «Форсаж» будет последним

У "Форсажа" самый лучший зритель! Фото: Armando GALLO/Global Look Press

Когда-то он сказал о себе, что будет главным героем боевиков. Так все в результате и получилось: время Сталлоне и Шварценеггера, Брюса Уиллиса и Харрисона Форда давно прошло, и на их место заступил человек, назвавший себя Дизелем, которому очень идет окружающий его рев моторов.

О любви к России

- Персонажи девятой серии часто спрашивают друг друга: «Почему мы все еще живы спустя столько лет?» У вас есть ответ?

- Вопрос действительно интересный! А ответ на него такой: мы живы благодаря вам, благодаря нашим зрителям! Мог ли я 20 лет назад представить себе, что мы будем выпускать «Форсаж 9»? Когда я сам задаю себе этот вопрос, то всегда отвечаю так: от всех других многосерийных проектов мы отличаемся тем, что у нашего - самый лучший зритель!

- Цифру 9 не часто увидишь в названии сиквела. Больше серий может позволить себе только Джеймс Бонд. Сколько еще серий «Форсажа» ждать вашему благодарному зрителю?

- Мы с режиссером Джастином Лином уже целую неделю сидим над нашими планами. Пришли к тому, что всего в сериале будет 10 частей. Но нас просто распирают истории, которыми мы не можем не поделиться! Да и студия хочет, чтобы десятый, последний, фильм мы разделили на две серии. Конечно, у нас есть фильмы-ответвления, посвященные тем или иным персонажам «Форсажа», и его вселенная сможет развиваться и продолжаться. Но основная мифология цикла закончится на серии под номером 10.

- Мы беседовали с вами в Рио, когда выходила пятая часть «Форсажа». Тогда вы обещали снять одну из серий в России.

- Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить! И всякий раз, когда я приезжал к вам представлять свои фильмы, я воображал, как было бы круто снять сцены «Форсажа» на этих широких дорогах, в этой прекрасной архитектуре! Невозможно ими не вдохновляться, и я так и вижу, как круто выглядел бы «Форсаж» на улицах Москвы! Я все еще собираюсь это сделать. Я хочу снять «Форсаж» в России.

- Может быть, десятую серию.

- Да, это самое забавное - придумывать места будущих съемок. Я только этим и занимался всю прошлую неделю!

Ну красавчик же! Фото: face to face/Global Look Press

«Перед каждой серией обучаюсь в автошколе»

- Вы изменились между первой и девятой сериями?

- Да, за это время я стал отцом, и дочь полностью изменила мою жизнь. Когда она родилась, я уже не мог позволить себе быть сумасшедшим и безответственным. Я стал дольше репетировать свои трюки. Хотя и так перед каждым «Форсажем» я занимаюсь в автошколе… Я стараюсь по максимуму выполнять свои трюки сам. Но студия резко против этого. Меня просто вытаскивают из машины. Никто не хочет рисковать, останавливать съемки, если вдруг что случится. Для меня все это крайне прискорбно: я хотел бы, чтобы в каждом кадре за рулем был именно я. На некоторых физических трюках я все же настоял.

- В новом фильме мне очень понравилась ваша сцена с Хелен Миррен. Как вам удалось заполучить такую выдающуюся актрису? По ней видно, что ей очень нравится так хулиганить.

- Да, она от души повеселилась. Началось все с того, что я встретил ее на вечеринке «Оскар», и она сказала мне, что хочет у нас сниматься. А мы как раз приступали к «Форсажу 8», у нас неделя оставалась до съемок. Я ответил Хелен, что мы были бы счастливы, но сценарий уже готов, и мы уже запустились. «Но ты же продюсер! Вот и сделай так, чтобы это случилось!» - сказала она. Я принял ее вызов, вместе со сценаристами и режиссером мы придумали ей персонаж и таким образом ввели ее в дело. Так она стала матерью одного из персонажей. Что неизбежно привело и к участию Хелен в «Форсаже 9». Она всегда мечтала оказаться за рулем автомобиля, а для меня было настоящим благословением работать с таким великим талантом. К тому же еще и русского происхождения! Обожаю эту изумительную женщину!

- Кого же вы следующим посадите за руль? Может быть, Даму Британской империи Джуди Денч?

- Я работал с ней на «Хрониках Риддика», так что - почему бы нет? Я бы не отказался от этой идеи! Кто угодно может оказаться за рулем в новом «Форсаже» - в этом и прелесть этого предприятия!

- Вы снялись в «Аватаре 2». Понимаю, что вам ничего нельзя о нем говорить, и все-таки скажите пару слов.

- Что же мне вам сказать? Никто не знает, что принесет будущее.

Вин с мексиканской моделью Паломой Хименес - своей очаровательной женой. Фото: mago stock&people/Global Look Press

Личное дело

Вин Дизель (урожденный Марк Синклэр Винсент) родился 18 июля 1967 года в Нью-Йорке в семье преподавателя театрального мастерства и астролога.

После трех лет обучения в колледже бросил его и отправился в Голливуд, где ему удалось снять в качестве режиссера короткометражку «Многоликий» (Multi-Facial), где он сыграл молодого актера в поисках работы. Эта лента привлекла внимание Стивена Спилберга, который предложил Дизелю роль в картине «Спасти

рядового Райана», ставшей для него прорывом в мир большого кино. Помимо этого фильма едва ли не единственным актерским достижением Дизеля является роль, сыгранная им в судебной трагикомедии Сидни Люмета «Признайте меня виновным». Зато участие в популярных проектах с многочисленными продолжениями «Форсаж», «Три икса», «Хроники Риддика» сделало его одним из главных современных экшен-героев.

5 лучших фильмов актера

«Спасти рядового Райана»

«Признайте меня виновным»

«Форсаж 1 - 9»

«Хроники Риддика»

«Стражи Галактики»