Внебрачные дети звезд: Дочь Кончаловского впервые узнала об отце в 17 лет, а от Булдакова сына прятали на Мальте

О том, что ее отец Андрей Кончаловский, Даша Бразговка узнала в 17 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Кончаловский: дочь Даша

Андрей Сергеевич женился пять раз, и в этих союзах у него родилось немало детей. И тем не менее, когда режиссер был в очередной раз женат, у него случился бурный роман со студенткой Ириной Бразговкой.

Ирина Бразговка. Фото: Канал «Россия 1»

Мэтр увидел девушку на показе в Доме кино и решил пригласить в ресторан, но не лично, а через Панкратова-Черного. Ирина возмутилась: мол, если ему надо, пусть сам и зовет. И, представьте, Кончаловский позвонил! Роман закрутился молниеносно. Но продлился недолго. Через несколько месяцев Андрей Кончаловский эмигрировал. Бразговка же осталась в СССР и вскоре поняла, что ждет ребенка. Актриса даже не подумала сообщить об этом своему избраннику и сама воспитывала дочь. К тому же совсем скоро в ее жизни появился другой мужчина и стал считать девочку своей дочерью. Даша выросла умницей и красавицей. О том, кто ее настоящий отец, узнала лишь в 17 лет. В лоб задала вопрос матери и получила такой же прямой ответ. Надо сказать, такое родство ее очень обрадовало! Девушка рассматривала себя в зеркало и искала сходство со знаменитым режиссером. Познакомившись, отец и дочь быстро нашли общий язык. Кончаловский помог Даше с образованием, а вскоре девочка сменила фамилию и стала Михалковой.

Леонид Агутин: дочь Полина

Полина появилась на свет до того, как Леонид встретил Анжелику Варум. Фото: Личный архив

С балериной Марией Воробьевой музыкант и композитор Леонид Агутин познакомился в 1994-м, во время гастрольной поездки по Франции. Отношения развивались стремительно, но Леонид предупредил Марию, что женитьба совсем не входит в его ближайшие планы. У Агутина за плечами уже имелся неудачный брак, который разъела ревность супруги. Впрочем, Мария и не настаивала ни на чем.

Через два года романтической связи у Агутина и Воробьевой появилась на свет дочка Полина. Артист признал ребенка, купил Марии и дочери квартиру, отремонтировал ее. Но даже тогда у него не возникло мысли создать семью, и вскоре пара разбежалась - Леонид встретил Анжелику Варум. Расстались бывшие возлюбленные мирно, без упреков и обвинений, общения не прекратили. Леонид помогал деньгами, привозил из поездок игрушки и одежду. Правда, часто видеться не удавалось - у Агутина был слишком плотный концертный график, а вскоре Полина с мамой уехали сначала в Италию, а потом во Францию. Полина носит фамилию матери, но в документах в графе отец записан Леонид. От своей семьи отец первую дочь не скрывает: Полине даже удалось подружиться с Елизаветой, второй дочерью музыканта.

Алексей Булдаков: сын Иван

Иван с отцом. Фото: Канал «Россия 1»

Колоритного «генерала» из «Особенностей национальной охоты» женщины обожали. Народный артист России в браке был дважды, но наследников законные жены ему так и не подарили. Сын появился у Алексея Ивановича как раз между женитьбами.

Иван вырос на Мальте, его мама долго не общалась с Алексеем Ивановичем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На съемках картины «Камышовый рай» актер познакомился с Зинаидой Старостенко. Между ними завязался роман, плодом которого стал сын Ваня. Алексей Иванович встречал любимую и ребенка из роддома, но под венец пара так и не пошла. Мало того, актер старался нигде особо не распространяться о Зинаиде и их общем сыне. О себе женщина заявила только после того, как Алексея Булдакова не стало. Больше двадцати лет назад Зинаида уехала с сынишкой на Мальту. По словам экс-возлюбленной актера, Алексей Иванович и его вторая официальная жена стали просить отдать им сына на воспитание. Пришлось оборвать все связи на долгие годы. Отец и сын встретились, только когда Ивану исполнилось 17 лет. Алексей Иванович оплатил учебу сына и сделал еще немало добрых дел, пытаясь наверстать упущенные годы общения. Сейчас Иван живет на Мальте.

Спартак Мишулин: сын Тимур

В интервью Спартак Мишулин рассказывал лишь о дочери. Оказалось, что у него есть еще и сын! Фото: timureremeev/Instagram

Спартака Мишулина любила публика всех поколений. Дети с ума сходили от его Карлсона, молодежь засматривалась на брутального и отчаянного Саида из «Белого солнца пустыни», а люди постарше наслаждались «Кабачком «13 стульев», где Мишулин представал в образе пана директора.

Во всех интервью актер всегда рассказывал лишь о своей дочери Карине. В 2005-м Мишулина не стало, а спустя еще 12 лет актер Тимур Еремеев во всеуслышание заявил, что он сын Спартака Васильевича. Семья Мишулина была в шоке. Но немало известных актеров подтвердили факт романа «Саида» с матерью Тимура. Они же вспомнили, как Спартак Васильевич покупал малышу подарки на гастролях.

Первая семья Мишулина отказывается от всякого общения с новоиспеченным родственником. Дочь Карина заявила, что она единственный ребенок артиста. Между тем Тимур отказался от всяческих притязаний на имущество отца, а свое публичное признание назвал данью памяти отцу.

Денис Клявер: дочь Эвелин

Дочка Эвелин - гордость Дениса Клявера и Евы Польны. Фото: denisklyaver/Instagram

Экс-солисту группы «Чай вдвоем» в 2005 году родила дочь знаменитая певица Ева Польна. Отношения двух творческих личностей были яркими, но непродолжительными. Свою любовь им приходилось тщательно скрывать: Клявер был несвободен и вместе с супругой Юлией воспитывал сына Тимофея. Ева тоже не стремилась афишировать связь. По словам Дениса, отношения с женой в то время уже постепенно стали сходить на нет. Но и роман с Евой тоже исчерпал себя. Может быть, недолгий союз Дениса и Евы так бы и остался тайной для всех, если бы на свет не родилась дочь Эвелин.

- Наш роман с Евой - это было что-то быстрое и невероятное, - признался артист в телепередаче «Судьба человека». - Видимо, нашей судьбоносной задачей было встретиться для рождения Эвелины. Я сразу признал дочь. Моя вина только в том, что я разлюбил Еву. Мне было очень тяжело. Мы были слишком разные, оба очень яркие. Нам было не суждено жить вместе.

Денис не только записал Эвелин на себя, но и старался всячески участвовать в ее воспитании. Сейчас Эвелин 14 лет - она красивая и, кажется, унаследовала музыкальный талант своих родителей.

Михаил Пореченков: сын Владимир

Владимир подружился с семьей отца. На фото с Михаилом Пореченковым и его женой. Фото: Виктория ВОТОНОВСКАЯ/ТАСС

Михаил Пореченков родился в Ленинграде, а с 1986 года жил и учился в Таллинском высшем военно-политическом училище. В Эстонии будущий знаменитый актер влюбился в девушку Ирину. Возможно, у этих отношений могло бы быть будущее, но однажды Пореченков понял, что карьера военного его больше не интересует. У него появилась другая мечта - стать актером, и Михаил поехал учиться новому ремеслу.

В Таллине же у будущей звезды экрана в 1989-м родился сын Михаил. Когда мальчику было 6 лет, его мама умерла. Воспитанием ребенка занялись бабушка и дедушка. Мальчик рос очень похожим на своего отца. Кстати, от него никогда не скрывали, кто его папа. Но воссоединились Михаил с сыном, когда Владимиру было уже 19. Как и его отец, Владимир стал актером, он окончил училище имени Щукина. И был принят в стажерскую труппу МХТ им. Чехова, где служит его отец. Вместе отец и сын сыграли в сериале «Гадалка». Несколько лет назад Владимир сделал Михаила дедушкой - подарил ему внучку Мирославу.

Андрей Кончаловский: дочь Даша

Андрей Сергеевич женился пять раз, и в этих союзах у него родилось немало детей. И тем не менее, когда режиссер был в очередной раз женат, у него случился бурный роман со студенткой Ириной Бразговкой.

Мэтр увидел девушку на показе в Доме кино и решил пригласить в ресторан, но не лично, а через Панкратова-Черного. Ирина возмутилась: мол, если ему надо, пусть сам и зовет. И, представьте, Кончаловский позвонил! Роман закрутился молниеносно. Но продлился недолго. Через несколько месяцев Андрей Кончаловский эмигрировал. Бразговка же осталась в СССР и вскоре поняла, что ждет ребенка. Актриса даже не подумала сообщить об этом своему избраннику и сама воспитывала дочь. К тому же совсем скоро в ее жизни появился другой мужчина и стал считать девочку своей дочерью. Даша выросла умницей и красавицей. О том, кто ее настоящий отец, узнала лишь в 17 лет. В лоб задала вопрос матери и получила такой же прямой ответ. Надо сказать, такое родство ее очень обрадовало! Девушка рассматривала себя в зеркало и искала сходство со знаменитым режиссером. Познакомившись, отец и дочь быстро нашли общий язык. Кончаловский помог Даше с образованием, а вскоре девочка сменила фамилию и стала Михалковой.