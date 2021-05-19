Искал Тунгусский метеорит всю жизнь...

Виталий Александрович в эпицентре взрыва метеорита. Фото: Личный архив Виталия Ромейко

Имя Виталия Ромейко знает любой человек, кто хоть раз слышал о Тунгусском метеорите. Московский астроном занимается его поисками с 1966 года, написал несколько книг (самые знаменитые - «Огненная слеза Фаэтона» и «Тунгусский метеорит. Мифы и реальность») и имел всемирную славу одного их главных специалистов по этому феномену.

Ему было 75 лет, однако выглядел он лет на двадцать моложе и был настолько активен и легок на подъем, что порой закрадывалось подозрение: он давно нашел Тунгусский метеорит и ежегодно приезжает в тайгу под Ванаварой не на поиски, а подпитываться его энергией.

Кроме красноярских лесов, он обожал крымские горы и ежегодно бывал там с походами. 7 мая оттуда и пришла скорбная весть - Виталия Ромейко больше нет...

Два года назад он был гостем нашей радиопрограммы «Клуб знаменитых путешественников». В память об ученом и исследователе мы публикуем отрывки из этой беседы, в которой Виталий Александрович излагает свою версию о причинах взрыва над енисейской тайгой...

Белый след

- Виталий Александрович, в вашей книге собраны и проанализированы все версии происхождения Тунгусского метеорита. Ваше мнение - что же это было все-таки?

- Если подойти к этой проблеме с точки зрения современных космических исследований и астрономии, геофизических всяких событий, можно прийти к вполне определенному выводу.

Есть несколько особенностей, на которые мало кто обращал внимание. Когда в 2013 году пролетел Челябинский метеорит, я созвонился с коллегой, который занимался его тунгусским «коллегой», - Игорем Тимофеевичем Зоткиным. И мы с ним в беседе обнаружили один интересный момент. След челябинского болида был белым. Но ведь все метеориты (каменные, железные, железокаменные) оставляют черный след, потому что в процессе движения в атмосфере из-за трения о воздух происходит горение и выделяется сажа. Белый же след оставляет только водяной пар.

Космическое мороженое

- Но ведь Челябинский метеорит был найден - из озера Чебаркуль достали добрые полтонны космического камня.

- Достали. Но здесь необходимо вспомнить другой космический феномен - комету Чурюмова - Герасименко. Не так давно к ней подлетал космический аппарат, сделав снимки высокого разрешения. И на них видны были каменные глыбы. Это говорит о том, что на поверхности ядра кометы существуют камни, пыль. Но, с другой стороны, плотность ядра кометы составляла 0,45 г на сантиметр кубический, то есть меньше даже плотности воды.

Что же получается? Ледяная глыба, словно гигантское мороженое, сверху покрыта «глазурью» из пыли и камней. И если подобная ледяная глыба врывается в атмосферу Земли, она будет, естественно, таять

- …и оставлять паровой белый след.

- А кроме того, терять куски каменной «глазури»!

Ромейко знаменит еще тем, что помог сохранить уникальные картины Николая Федорова, чье творчество было посвящено тунгусскому феномену. Среди них и эта - «Взрыв над Южным болотом». Картина: Николай Федоров, «Взрыв над Южным болотом»

Кометная версия

- То есть то, что мы в Челябинске наблюдали, это скорее…

- Это фактически было ядро кометы. Как и в случае с тунгусским феноменом. Тот же Зоткин установил, что полет тунгусского тела шел со стороны Солнца. И многие отмечали, что след был белый, порой даже радужный. Самое главное, что он двигался с определенной точки (апекса), которую несложно рассчитать. Получилось, что движение тела совпадало с метеорным потоком Аквариды летние, которые, в свою очередь, связаны с кометой Энке - Баклунда. Вероятно, Тунгусский метеорит и был осколком ядра этой кометы…

Я нашел в литературе 1908 года наблюдение немецкого астронома Макса Вольфа. Он непосредственно наблюдал разделение этой самой кометы. И когда я сопоставил все эти факты, то ответ стал очевиден: мы получили в подарок вот этот осколок этой кометы.

Поиск продолжается

- Если с ледяного ядра сыпались каменные обломки, есть ли шанс их обнаружить сейчас?

- В 1977 году один из геологов обнаружил в северо-восточной части Тунгусского заповедника необычный кратер. Примерно 100 метров в диаметре, глубиной несколько десятков метров. Там лежало множество оплавленных камней. Он сказал, что воронка свежая в геологическом плане.

Когда он рассказал об этом мне, мы в 2010 году предприняли попытку найти этот кратер. Нас сбросили туда с вертолета - пять человек. Работать было очень тяжело: гнус и бурелом, да еще последствия пожара. Но мы полны желания это сделать.

Недавно еще один исследователь оказался в этом районе и нашел целую область с железом и оплавленным стеклом. Мы хотим попробовать осуществить экспедицию и поискать там. И я верю: мы наконец что-то найдем!

Р. S.: К сожалению, в 2020 году экспедиция не состоялась из-за пандемии. А в 2021-м уже не состоится из-за смерти ее главного вдохновителя...

Виталий Ромейко ушел в бескрайний космос, откуда пришел Тунгусский метеорит...

Вечная память...