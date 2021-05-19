Глобальная безопасность: Водителей научат снижать скорость перед пешеходными переходами

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С 17 по 23 мая 2021 года по инициативе ООН во всем мире проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. В этом году упор сделан на снижение скорости в местах, где расположены пешеходные переходы и сходятся транспортные потоки.

Статистика показывает, что именно нарушение скоростного режима чаще всего становится причиной аварий. По данным ВОЗ, снижение средней скорости всего на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%.

В эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» Антон Челышев и Наталья Агре вместе с руководителем научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным обсудили, для чего нужна Глобальная неделя безопасности и к каким проблемам она привлекает внимание.

- Во многих европейских странах вот уже много десятилетий основным способом решения проблемы ДТП с пешеходами считается введение ограничений скоростного режима в 30 километров в час. Это скорость, которая позволит водителю среагировать в опасной ситуации. А если авария случается, то велика вероятность, что пешеход выживет, - рассказывает Дмитрий Митрошин.

По словам сотрудника НИЦ БДД МВД России, ввести подобное скоростное ограничение в России крайне проблематично из-за особенностей строения наших городов.

В старых европейских городах водителям не дают двигаться быстрее не только запрещающие знаки, но и узенькие улочки. В Москве же ключевые транспортные артерии имеют большую пропускную способность. Если ограничить на них скорость, то столица замрет в единой пробке.

К тому же, простая расстановка ограничивающих знаков проблему безопасности пешеходов на дорогах не решит.

- Нужно повышать культуру вождения наших водителей. Чтобы они осознанно снижали скорость на потенциально опасных участках, ведь речь о чужих жизнях, - полагает сотрудник НИЦ БДД МВД России.

Исследования подтверждают, что скорость автомобиля в 50 км/ч в случае ДТП приводит к гибели взрослого пешехода в 20%. Если удар происходит при скорости 80 км/ч, риск летальности возрастает почти до 60%.

Дмитрий Митрошин привел пример европейских стран, где на участках с ограничением скорости асфальт заменяют брусчаткой или каменным покрытием. Редко кто из автомобилистов решится гнать по такой дороге, ведь ремонт встанет в копеечку. Возможно, этот опыт мог бы пригодиться и нашей стране.