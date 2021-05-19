Мама Пелагеи: Ване Телегину от всего сердца желаю удачи!

Пелагея на съемках ГОЛОСА. Мама-продюсер помогает наставнице во всем. (фото – инстаграм Пелагеи)

На днях в "ЭГ" вышло интервью с тетей Марии Гончар, новой женщины хоккеиста Ивана Телегина, которой он недавно сделал предложение руки и сердца. Чтобы объяснить преимущества Марии, будущие родственники спортсмена поспешили обвинить Пелагею во всех грехах.

Мы связались со Светланой Хановой, матерью Пелагеи, которая с детства является ее продюсером, создателем и руководителем группы «Пелагея», чтобы прояснить ситуацию.

- В прессе появились обвинения родственников новой невесты Телегина, в том что Пелагея мол, неправильно ведет себя. Что можете сказать?

- Если речь опять о том, что Поля якобы не дает видеться с дочерью, то это в который раз повторяющееся вранье. У Вани всегда есть возможность встречаться с Тасей, что он и делает по желанию. Остальной бред даже комментировать не хочу.

- Вы слышали, что вчера клуб ЦСКА расторг контракт с Телегиным? Как относитесь к этому?

- Это рано или поздно бы произошло – спортсмены уровня Ивана меняют клубы, карьера идет своим путем. У него очень хороший агент, думаю, они знают что делать и как. Желаю Ване успехов в следующем этапе. И чтобы не было больше травм!

- В СМИ обсуждалось, что Иван сделал предложение Марии Гончар как-то неожиданно, ведь только что произошел развод с Пелагеей, идут суды с дележкой имущества. Как вы думаете, почему Иван не выдержал хоть какую-то паузу, а с головой кинулся в новые отношения?

- Ну, какие они новые. Эта женщина в жизни Ивана появилась летом 2019 года, сразу после их ссоры с Полей. Сейчас май? Два года почти люди вместе.

- Так это Мария увела Ивана из семьи?

- Скажем так, появившись в самый кризисный момент, она со своей родней сделала все, чтобы семья распалась окончательно.

Мария Гончар. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Значит, тетя пытается обелить репутацию Марии Гончар, скрывая факты? Но непонятно - почему сейчас сделано это предложение в Нижневартовске, на родине Гончар, почему не подождали?

- Я думаю, что он был вынужден сделать это, именно теперь. Ну, это мое мнение. Больше мне нечего сказать.

Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать – опасная. Однако, это его дело, его жизнь, надеюсь справится.

Если что-то произойдет нехорошее, мы с Полей обязательно поддержим Ивана и поможем. У нас с ним были хорошие, теплые отношения. И он всегда будет для меня родным человеком, Тасиным папой.

Тася пошла в сад, занимается современными танцами Фото: Личный архив героя публикации

Крестины Таси. Фото: Личный архив героя публикации

А вообще, все это мало интересно. Сейчас уже все живут своей жизнью, и пусть все будут счастливы.

Тася пошла в сад, занимается современными танцами, и много чем другим. Мы готовимся к большому концерту в Питере, я задумала новую детскую площадку для Таси, ни времени, ни желания следить за всеми этими вбросами нет. Ване от всего сердца желаю удачи!