Они сделали города опасными: Нужно вводить права на электросамокаты

Граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум - покалечить. И у них нет ни малейшего представления о безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пора регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в наших городах. Я это понял, прогулявшись вчера по столице Российской Федерации. Я, конечно, про велосипеды, самокаты, электровелосипеды, электросамокаты и прочие альтернативные средства передвижения.

Потому что ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум - покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов, у них нет номеров и вообще никаких способов идентификации, случись что.

Логика должна быть простая. Тротуар - для пешеходов. Только для пешеходов. Ни для кого, кроме пешеходов. Хочешь по тротуару - стань пешеходом, то есть слезь с велосипеда и веди его рядом. Хочешь ехать - для этого есть проезжая часть (где, кстати, движение на вело- и прочем транспорте регулируется ПДД) и велодорожки. А на управление любым транспортом, у которого иной привод, чем человеко-физический, на все эти электровелосипеды, вообще надо ввести права, как на скутер, потому что по сути это и есть скутер. И человек, как минимум, должен осознавать все риски управления этим ТС.

Что толку от широких тротуаров, если на них едва ли не опаснее, чем на Кутузовском? Я хочу гулять по своему городу, а не уворачиваться от этих курьеров и хипстеров - потенциальных убийц.

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