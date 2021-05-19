"Локомотив" переезжает: Клуб меняет "Черкизово" на "Лужники". Болельщики в шоке

Руководство футбольного клуба "Локомотив" задумало перевезти команду и академию из Черкизово на самый большой стадион страны в «Лужники». Фото: Евгения ГУСЕВА

В футбольном «Локомотиве» опять назревает «гражданская война». Руководство футбольного клуба задумало перевезти команду и академию из Черкизово на самый большой стадион страны в «Лужники». Фанаты выступают резко против. Арену в Черкизове они считают своим историческим домом. При переезде в «Лужники» «Локо» рискует растерять большую часть своих болельщиков.

«Локомотив» в любом случае снесут

Пока официально ни о чем не объявлено, но переезд в «Лужники» фанаты «Локо» считают делом решенным и крайне возмущены. В Черкизове «Локомотив» играет со времен Хрущева - в 1966 году там был построен новый для тех времен стадион. А до «хрущевки» там была арена с названием «Сталинец» и с насыпными трибунами. Собой она представляла огромную воронку, на стенах которой были установлены лавочки для зрителей.

А современный стадион «Локомотив» появился в 2002 году. То есть ему нет еще и 20 лет, а он уже признан обветшалым и чуть ли не аварийным. Еще совсем недавно арена «Локо» считалась чуть ли не самой современной в стране. На ней с пафосом играли матчи Лиги чемпионов, да и сборная России не гнушалась заезжать в Черкизово. Но после того, как у «Динамо», ЦСКА и «Спартака» появились новые современные стадионы, болельщики поняли, что значит настоящий комфорт. Что оказывается необязательно в дождь жаться к верхним секторам, куда не залетают брызги. Что можно не кутаться от ветра, поход на футбол ранней весной и поздней осенью может не превращаться в экстрим.

И тогда в «Локо» задумались над реконструкцией. Например, существовали проекты накрыть стадион крышей, которая опиралась бы на существующие конструкции. Или думали развесить обогреватели над трибунами. Но в результате оказалось, что легче снести арену подчистую. А что строить взамен в Черкизове — тут возникли варианты.

На месте стадиона будет вокзал?

Среди болельщиков есть уверенность, что стадиона там больше не будет. А освободившееся место отдадут под новый вокзал, куда будут прибывать поезда дальнего следования Курского направления, а соответственно Курский вокзал отдадут только под электрички.

Согласно другим версиям, территорию стадиона «Локомотива» отведут под застройку жилыми комплексами и бизнес-центрами. Возможно построят и вокзал, и корпуса, но большинство фанатов уверены, что футбола на этом месте больше не будет никогда. То есть получается своего рода реновация — футбольный клуб выселяют из старого жилья, вопрос где дадут новую жилплощадь.

«Локомотив» проследует в «Лужники» или на Рижский вокзал

Пока обсуждается два варианта. Сначала всплыла версия, что «Локомотив» отправят на Рижский вокзал. Якобы там у РЖД есть место, где можно построить стадион. А потом всплыли документы, согласно которым «Локомотив» пытается договориться о долгосрочной арене «Лужников» на 49 лет. Туда клуб хочет перевести нет только свою основную команду, но и академию, офис, базу. Взамен «Локо» готов отдать Москве другие свои активы — такие, как стадион в Перово или спортивную базу в элитной Баковке.

А может «Лужники» - это не так плохо? «Локо» давно думал туда переехать

На самом деле вариант с «Лужниками» как минимум достоин изучения. Если вы не живете на востоке Москвы, Черкизово для вас — настоящая черная дыра, добраться до которой крайне неудобно. А «Лужники» почти в центре, вот ТТК, вот Фрунзенская набережная, вот метро Воробьевы горы и Спортивная.

Сам стадион «Лужники» - современен. Был практически заново отстроен к ЧМ-2018, но с тех пор оказался как-то бесполезен. Сборная России предпочитала путешествовать по стране, а другие события, способные занять такую огромную арену (80 тысяч зрителей), происходили не так часто. Вместе с тем ежегодное содержание БСА «Лужники» обходится не менее, чем в 1,2 миллиарда рублей в год. Для сравнения бюджет «Локомотива» оценивается в 7,5 млрд рублей. То есть вроде как могут себе позволить.

Более того, экс-президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что еще при нем изучалась возможность переезда в «Лужники». Вот только посещаемость матчей «Локо» в доковидные времена составляла 15 тысяч зрителей. В 80-тысячных «Лужниках» они смотрелись бы очень сиротливо. Но Илья Геркус показал эскизы, где верхние ярусы трибун огромного стадиона задрапированы растяжками с эмблемами «Локомотива».

Почему болельщики против

Болельщикам все это не нравится. Они не хотят выезжать из своего родного дома, говорят про «намоленное место», исторические корни, про то, что на востоке столицы не останется футбола. И считают, что при переезде в пафосные «Лужники» клуб потеряет свое лицо. Неприятие переезда настолько резкое, что руководство «Локомотива» оказалось на пороге новой, уже третей по счету, войны с собственными фанатами. Первая разразилась, когда клубом правила Ольга Смородская, и тогда появились на стадионе «глушилки» для подавления скандирования критично настроенных фанатов.

Вторая война в Черкизово грянула, когда не был продлен контракт с легендарным тренером Юрий Семиным, и жертвой ее пал гендиректор Василий Кикндзе. Сейчас у «Локо» новые боссы — бывший профсоюзный деятель Владимир Леонченко и глава Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. Им и придется договариваться с болельщиками. Иначе «Лужники» останутся пустыми, даже когда на них будет играть «Локо»?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На футбол! Путеводитель «КП» по стадионам столицы

Куда нужно идти, чтобы увидеть лучших игроков страны, и как это сделать с максимальными выгодой и комфортом, сегодня расскажет «КП» (подробнее)