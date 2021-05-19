Татьяна Доронина получает полмиллиона рублей ежемесячно, при этом в театре уже два года не появляется

Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самая высокая среднемесячная зарплата по итогам тяжелого, коронавирусного 2020 года у худрука Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова – более 1,3 миллиона рублей.

На втором месте – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Ее среднемесячный доход составил более 1 миллиона рублей.

Третьим в рейтинге среднемесячных доходов идёт гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский (его зарплата в 2020 году составляла более 987 тысяч рублей).

На 4-м месте директор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина (более 941 тыс. рублей в месяц). Обычно Елена Юрьевна занимала первые строчки и раньше ее среднемесячный доход переваливал за миллион рублей. Скорее всего, из-за того, что поток иностранных туристов иссяк - пандемия, доходы самого культового и посещаемого иностранцами музея столицы упали.

Директор ГМИИ им.Пушкина Марина Лошак получала ежемесячно по 593,7 тысячи рублей.

Директор музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин - 579,3 т.р./мес.

Зарплата руководителя киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова - более 876 тысяч рублей в месяц.

Среди театральный деятелей самая высокая зарплата у худрука Александринского театра Валерия Фокина - более 735 тысяч рублей в месяц.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин получает чуть меньше - 700,6 тысячи рублей.

Худрук Театра им. Вахтангова Римас Туминас зарабатывал в прошлом году более 673 тысяч рублей ежемесячно.

Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин - 645,2 тысячи рублей.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач получал в прошлом году более 600 тыс. рублей в месяц. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков – более 436 тысяч рублей. Зарплата президента театра Татьяны Дорониной - более 531 тысячи рублей ежемесячно.

При этом, как утверждает Бояков, Татьяна Васильевна уже два с лишним года в театре не появляется.