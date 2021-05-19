Татьяна Проценко умерла от рака: актриса сыграла Мальвину в фильме "Приключения Буратино"

Умерла Татьяна Проценко. Звезде кино было 53 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Фото: кадр из фильма

О смерти Татьяна Проценко сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк. В 2018 году у Проценко диагностировали рак. "Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - поведал убитый горем вдовец.

Сама актриса мужественно переносила свой недуг. Она называла его испытанием. "Да, в мою жизнь пришло испытание - я заболела онкологией. Это просто испытание, но не конец. Оно дано мне для того, чтобы перейти в новую стадию жизни и понять, что она прекрасна, стать еще сильнее", - говорила знаменитость.

Проценко не скрывала, что пережила шок, когда ей сказали о болезни. "В конечном итоге я осознала, что надо жить... Ты едешь на химию, видишь хороший результат своих усилий и понимаешь, что все не зря. У меня появилась удвоенная жажда жизни. Я перебирала в голове, как устроена эта самая жизнь, все ее ценности, и раскладывала на полки в правильном порядке", - отмечала Татьяна.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Она стала одной из самых знаменитых девочек СССР. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера "Буратино" познакомился с ней в поезде. Ребенку тогда было шесть лет. Мужчина предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже малышку утвердил режиссер сказки Леонид Нечаев.