В Мурманском областном онкодиспансере установили новейшее оборудование для лечения рака

Новые линейные ускорители напоминают космические аппараты, а такое оборудование (на втором фото) было установлено в больнице раньше. Фото Министерства информационной политики Мурманской области

В Мурманском областном онкологическом диспансере завершено переоснащение радиологического отделения. За счет средств федерального и областного бюджетов отработавшее свой ресурс оборудование заменили на высокоточные и мощные ускорители для лучевой терапии, а также реконструировали под них помещения. Масштабные работы в медучреждении выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Губернатор Андрей Чибис оценил качество ремонта и ознакомился с преимуществами новейшей аппаратуры для лечения злокачественных новообразований.

«Модернизация системы оказания помощи при лечении онкозаболеваний – одна из наших приоритетных задач. В 2019 году, когда приезжала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, мы посетили диспансер и видели старое оборудование 70-х годов. Тогда договорились, что и федеральное, и региональное правительство направят средства на переоснащение медучреждения, – напомнил губернатор. – Сейчас здесь установлен современный компьютерный томограф, завершена реконструкция специальных помещений, где размещены уникальные ускорители для лечения рака. Это реальный технологический прорыв. По словам коллег, в СЗФО подобное оборудование есть только в Санкт-Петербурге. Для нас это большое достижение».

В радиологическом отделении онкодиспансера для установки медицинской техники полностью изменена планировка внутри каньонов, заменены сети электроснабжения, отремонтирована кровля, усилены стены и фундамент.

«Мы к этому шли 11 лет. Надеюсь, установленное оборудование будет достаточно эффективное для того, чтобы наши пациенты не нуждались в поездках на центральные базы, как это было в последние годы. Кроме того, эти аппараты более безопасны и для персонала. Но самое главное, мы сможем лечить другие злокачественные образования, а количество постлучевых осложнений у больных должно снизиться в несколько раз», – прокомментировал заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера Роман Пономарев.

В настоящий момент два специалиста медучреждения проходят обучение в Санкт-Петербурге и Москве. Ожидается, что в июне пациентов начнут лечить на линейных ускорителях. Планомерная работа по модернизации системы оказания помощи онкологическим пациентам и созданию новых условий для доступной диагностики, профилактики и лечения в Мурманской области будет продолжена. Как отметил губернатор по итогам посещения центра, следующим этапом станет глобальная реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера.

«Завершается проектная экспертиза на реконструкцию в целом онкологического диспансера. Мы построим новый корпус, снесем старые корпуса, затем возведем второй. В ближайшие несколько лет получим высокотехнологичную, комфортную службу оказания помощи больным с раковыми заболеваниями, оснащенную всем самым современным оборудованием. Это ресурсоемкий, сложный, но очень важный для области проект», – резюмировал Андрей Чибис.