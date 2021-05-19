Какое прозвище Алла Пугачева дала Кристине Орбакайте

Кристина Орбакайте пошла по стопам своей знаменитой мамы Алы Пугачевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте совсем скоро отметит юбилей. Артистка отпразднует 50-летие. А за несколько дней до важной даты певица дала большое интервью, в котором поделилась сокровенным.

Кристина Орбакайте пошла по стопам своей знаменитой мамы Алы Пугачевой, став певицей. Похожи судьбы артисток и в плане материнства - обе стали многодетными мамами. Кристина растит троих детей от разных мужчин.

"21 мая я себе подарила сначала Никиту, а 10 мая Деничку. Клавочка у нас тоже весенняя - 30 марта. Они такие разные и при этом мои. Никита у нас прямолинейный человек, борец с несправедливостью. Порой лучше бы было, чтобы не договорил, промолчал, но нет - он не может. Денька - дипломат, коммуникабельный. Он развивается по жизни, становится эрудированным, разносторонним, старается придумывать свой путь... У Клавочки - природная скромность, и ей так же, как мне, приходится бороться с ней", - отметила вокалистка.

Кристина рассказала, что скромность ей передалась от родителей. "У меня и папа, и мама тоже скромные. Просто актерская профессия помогает себя проявить на сцене. Там ты один на один со зрителями, и тут уже не до скромности… ", - цитирует ее wday.ru.

Орбакайте всегда была близка с родительницей. В дни рождения дочки Алла Борисовна давала ей мудрые пожелания. "Процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!»", - поведала Кристина.

Она также рассказала о том, какое прозвище дала ей Примадонна. "Мама говорила, что в детстве у меня было прозвище «спичка». Быстро загоралась и быстро гасла", - призналась звезда.