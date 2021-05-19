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Звезды19 мая 2021 23:00

Какое прозвище Алла Пугачева дала Кристине Орбакайте

Певица дала большое интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Кристина Орбакайте пошла по стопам своей знаменитой мамы Алы Пугачевой

Кристина Орбакайте пошла по стопам своей знаменитой мамы Алы Пугачевой

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте совсем скоро отметит юбилей. Артистка отпразднует 50-летие. А за несколько дней до важной даты певица дала большое интервью, в котором поделилась сокровенным.

Кристина Орбакайте пошла по стопам своей знаменитой мамы Алы Пугачевой, став певицей. Похожи судьбы артисток и в плане материнства - обе стали многодетными мамами. Кристина растит троих детей от разных мужчин.

"21 мая я себе подарила сначала Никиту, а 10 мая Деничку. Клавочка у нас тоже весенняя - 30 марта. Они такие разные и при этом мои. Никита у нас прямолинейный человек, борец с несправедливостью. Порой лучше бы было, чтобы не договорил, промолчал, но нет - он не может. Денька - дипломат, коммуникабельный. Он развивается по жизни, становится эрудированным, разносторонним, старается придумывать свой путь... У Клавочки - природная скромность, и ей так же, как мне, приходится бороться с ней", - отметила вокалистка.

Кристина рассказала, что скромность ей передалась от родителей. "У меня и папа, и мама тоже скромные. Просто актерская профессия помогает себя проявить на сцене. Там ты один на один со зрителями, и тут уже не до скромности… ", - цитирует ее wday.ru.

Орбакайте всегда была близка с родительницей. В дни рождения дочки Алла Борисовна давала ей мудрые пожелания. "Процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!»", - поведала Кристина.

Она также рассказала о том, какое прозвище дала ей Примадонна. "Мама говорила, что в детстве у меня было прозвище «спичка». Быстро загоралась и быстро гасла", - призналась звезда.

Шоу-бизнесИнтересноеКристина Орбакайте: досье KP.RU