Расписание трансляций матчей ЧМ по хоккею 2021: где и когда смотреть игры сборной России

Россия начнет чемпионат мира матчем с Чехией. Фото: REUTERS

В пятницу, 21 мая, в Риге начинается чемпионат мира по хоккею 2021 года. В этом турнире традиционно принимает участие сборная России. Наша команда попала в одну группу с командами Чехии, Британии, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Прямые трансляции матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 можно будет увидеть на Первом канале, сайте Первого канала, на канале Матч ТВ и сайте Федерации Хоккея России.

Россияне начнут турнир после обеда в пятницу, 21 мая, матчем с командой Чехии. Затем на следующий же день - поединок с Британией. А вот последняя игра - 1 июня против команды Беларуси в вечерней сессии. У наших будут выходные (23, 25, 27, 28, 30 мая), а будут и матчи подряд день за днем.

Главным тренером сборной России будет Валерий Брагин. Фото: REUTERS

Расписание трансляций матчей сборной России выглядит следующим образом:

Россия – Чехия – 21 мая в 16:15. Первый канал

Великобритания – Россия – 22 мая в 16:15. Первый канал

Словакия – Россия – 24 мая в 16:15. Матч ТВ

Россия – Дания – 26 мая в 16:15. Матч ТВ

Швейцария – Россия – 29 мая в 16:15. Первый канал

Россия – Швеция – 31 мая в 20:15. Первый канал

Россия – Беларусь – 1 июня в 20:15. Матч ТВ

Все матчи плей-офф с участием сборной России будут показаны в прямом эфире Первого канала. Отметим, что матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут с 21 мая по 6 июня в городе Рига. Напомним, что в 2020 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии, не состоялся из-за начавшейся пандемии коронавируса. А вот весной 2019 года российская команда турнир в Чехии завершила, выиграв бронзовые медали. В поединке за 3-е место наши победили чехов со счетом 4:3.