Дмитрий Песков: Президент относится к Сахарову с глубоким уважением. Он сам об этом говорил

Дмитрий Песков: "Президент относится к Андрею Сахарову с глубоким уважением, и он сам об этом неоднократно говорил" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич! Завтра (21 мая) - 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, - заметил журналист «Комсомольской правды», обращаясь в этот четверг к пресс-секретарю президента. - В декабре прошлого года, встречаясь с правозащитниками, Владимир Владимирович Путин пообещал переговорить, по их просьбе, с московскими властями по вопросу установки памятника академику в столице - как раз к 100-летию. Я с утра общался с правозащитниками, они говорят, что памятника нет и пока не предвидится. А в Кремле как-то будет отмечен факт юбилея Сахарова? И вообще, как относится Владимир Владимирович Путин к этой исторической фигуре, к ученому с мировым именем, трижды Герою Социалистического Труда,который, напомню, внес огромный вклад и в укрепление обороноспособности страны, и в развитие институтов демократии?

Вот - дословно - ответ Дмитрия Пескова:

- Безусловно, президент относится к Сахарову с глубоким уважением, и он сам об этом неоднократно говорил.

Что касается темы памятника, не могу как-то уточнить. Пока можно лишь констатировать, что - да, памятника нет.

- А можете уточнить (насчёт перспектив установки памятника), допустим, к завтрашнему дню?

- Мы постараемся это сделать.

- Спасибо огромное вам.

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