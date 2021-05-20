Дорогой «Железный купол» против самодельных ракет: Кто побеждает в гонке вооружений Израиля и Палестины

Боевики ХАМАС буквально из подручных материалов собирают ракеты в надежде пробить израильскую систему ПРО «Железный купол». Фото: REUTERS

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной вылилось в регулярный обмен ракетными ударами. Боевики ХАМАС буквально из подручных материалов собирают ракеты в надежде пробить израильскую систему ПРО «Железный купол». «КП» расспросила военных экспертов, насколько хватит палестинских ресурсов, и действительно ли так надежна противоракетная оборона земли обетованной.

Насколько эффективен оказался легендарный комплекс ПРО «Железный купол»?

Юрий Лямин, военный эксперт:

- Надо объективно смотреть на вещи и не бросаться в крайности в оценках, что, к сожалению, многие любят делать. Даже в самом Израиле официальные источники не говорят о 100% эффективности, а заявляют, что «Железный купол» перехватывает до 90% реактивных снарядов из тех, которые могут представлять опасность для прикрываемых объектов. Какой процент уничтожается в реальности, сложно оценить, но видно, что определенное количество запущенных палестинцами боеприпасов прорывается сквозь защиту.

И вот тут надо понимать, что у «Железного купола» есть свои узкие места, связанные с тем, что в пусковых установках находится ограниченное количество ракет, и для их перезарядки нужно время, сами зенитные ракеты имеют не очень большую дальность и т.д. Палестинцы эти узкие места знают и пытаются использовать, стараясь осуществлять массированные залпы по определенным целям, тем самым пытаясь «перегрузить» прикрывающие те или иные районы батареи «Железного купола», и это у них временами получается.

Илья Топчий, военный эксперт, автор серии книг войнам современности:

- У «Железного купола» неплохой процент попаданий, но достаточно массовых залпов пока, по сути, и не было. Однако на севере находится «Хезболлах», поддерживаемое иранским Корпусом стражей исламской революции, у которого, по разным оценкам, накоплены десятки тысяч ракет.

Если залп окажется достаточно массовым (сотни и тысячи ракет), то «Железный купол» их просто не отразит. Есть недавний пример, когда с территории Сирии по Израилю стреляли крылатыми ракетами, и системы ПВО не смогли их перехватить. Плюс у палестинцев есть и обычная ствольная артиллерия, в перехвате которой израильтяне очень надеются на лазеры. Но загвоздка в том, что пока их нет в тех количествах, которые нужны для эффективной обороны. Вообще же, «Железный купол», по моим данным, сегодня работает на пределе, отражая залпы ракет из Газы.

Если говорить о деньгах, насколько долго Израиль сможет отражать атаку «болванок» высокотехнологичными ракетами, ведь это же «дорогое удовольствие». Может вообще у сторон закончатся ракеты?

Лямин:

- Стоимость перехвата палестинских неуправляемых ракет на порядок выше себестоимости самих ракет. По разным оценкам, затраты на производство одной ракеты для «Железного купола» могу доходить до 100 тысяч долларов. Даже самые большие неуправляемые ракеты палестинцев стоят, должно быть, в районе нескольких сотен долларов. При этом на перехват может тратиться и более одной зенитной ракеты. Тем не менее, при всех имеющихся недостатках для Израиля как достаточно богатой, но небольшой страны с густонаселенными городами использование такой системы вполне оправдано, без него стране было бы значительно хуже.

При этом надо учитывать, что у Израиля, конечно, ракеты несравнимо дороже и сложнее, но они их и могут производить без проблем и в кооперации с США. То есть большая часть комплектующих там поставляется из Северной Америки. Что касается палестинцев, то они находятся в фактически блокированном Секторе Газа, куда поставки вооружений возможны только сложными контрабандными путями. Поэтому подавляющую часть неуправляемых ракет и реактивных снарядов у палестинцев сейчас составляет их собственная продукция, выпускаемая в местных предприятиях, мастерских и т.д. из доступных материалов и компонентов - водопроводных и других труб, удобрений и пр.

Помнится в прошлом году водолазы ХАМАС подняли с морского дна даже снаряды потопленного у Газы в годы Первом мировой войны британского корабля, чтобы добыть оттуда взрывчатку. Точность и надежность таких ракет конечно невысокая, но зато в Газе их очевидно могут тысячами в год выпускать. При этом из-за использования эрзац-материалов и производства, разнесенного по небольшим предприятиям и мастерским в т.ч. подземным, у Израиля даже в условиях совсем маленького Сектора Газа не удается все их выявить.

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной вылилось в регулярный обмен ракетными ударами. Фото: REUTERS

Топчий:

- Согласен, что для палестинцев ключевой вопрос - кто будет их снабжать. В их ситуации даже обычные реактивные системы залпового огня в товарных количествах, особенно дальнобойные, способны были бы натворить бед. Стрельба преимущественно с кустарных установок кустарными изделиями такого ущерба нанести не может. Однако появление массового высокотехнологичного оружия — это рассекречивание для спонсора. По палестинским арабам в качестве таковых обычно приводят кого угодно: Саудовскую Аравию, Турцию, даже Европу. Но забывают про еще одного претендента на господство в арабском мире, при этом умудряющегося быть дебитором Саудовской Аравии, - Египет.

У Каира очень интересная двойственная позиция. Многие, скажем так, уполномоченные палестинцы часто мотаются в Каир, получают там финансирование. Притом, что формально руководство Египта - за сохранение добропорядочных отношений с Израилем, однако при этом египтяне последние несколько лет под видом войны с синайскими исламистами активно строили военную инфраструктуру на Синае (в том числе связанную с возможностью быстрой переброски туда большого числа солдат) и наращивали группировку своих войск там сверх соглашений о демилитаризованном статусе Синая. Порой египетские войска там численно доходили до 80 тысяч при лимите по соглашениям в размере 22 тысяч.

Что скажете по техническим новинкам, используемым в ходе конфликта, например, тем же беспилотникам, которые активно применялись во время последних столкновений в Нагорном Карабахе?

Лямин:

По поводу использования беспилотников, надо заметить, что этот момент особо не освещается. С одной стороны, Израиль, похоже, в основном их использует для разведки, а для нанесения ударов предпочитает управляемые бомбы и ракеты с пилотируемых самолетов или управляемые ракеты комплексов «Spike». Это связано c тем, что, во-первых значительная часть военной инфраструктуры палестинцев находится под землей, и против нее нужны более мощные средства поражения, при этом у палестинцев нет серьезной ПВО. С другой стороны, против менее защищенных целей Израиль может использовать комплексы «Spike» с наземных машин или кораблей в море, учитывая небольшие размеры палестинских территорий. К примеру, дальность ракет «Spike NLOS» составляет до 25 км, а ширина Сектора Газа составляет примерно от 6 до 12 км.

Ну а с другой стороны у палестинцев БПЛА по всей видимости немного или они их берегут на случай начала Израилем сухопутной операции в самом Секторе Газа.

Топчий:

Пока в техническом, да и в военном плане я вижу все то же самое, что происходило во время предыдущих столкновений этих же сторон. Палестинцы умеренно обстреливают Израиль ракетами, Израиль на пределе возможностей развернутых батарей «Железного купола» это отражает, при том что на дополнительные батареи финансирование так и не было выделено. Ограниченная война, своего рода традиционный «теннис» между палестинцами (вместе с их спонсорами) и Израилем (вместе с США). Будет интересно, если к противостоянию подключится «Хезболлах» на севере, обладающая намного более впечатляющими возможностями. Но пока там все тихо.

В чем причина того, что при тотальном техническом превосходстве Израиль неспособен «разбомбить» полностью все палестинские вооружения?

Лямин:

- У Армии обороны Израиля не получается даже выявить основную массу пусковых установок. Палестинцы в этом плане используют разные методы для маскировки и защиты. Часть этих установок спрятана под землей, причем они применяют различные технологии: от сложных выдвижных аппаратов, которые поднимаются из-под земли, до простейших одиночных направляющих (грубо говоря, обычные трубы), которые полностью вкапываются в землю под определенным углом и в определенном направлении. Используются и мобильные пусковые установки, которые до нужного времени прячут и маскируют среди множества различных гаражей и прочих хозяйственных построек, которых очень много в густонаселенном секторе Газа.

Топчий:

- Судя по практике войн нашего времени, даже с учетом высокоточного оружия, невозможно вскрыть и подавить сразу все позиции. Одной авиацией и артиллерией войны не выигрываются, нужна зачистка пехотой, то есть, наземная операция.

Факторов против воздушного подавления много. Например, дефицит собственных возможностей, невозможность своевременного выявления и вскрытия всех позиций с помощью разведки и технических средств, противодействие противника в форме маскировочных и отвлекающих мероприятий, стремительная скорость залпов.

Кустарщина палестинцев в чем-то идет им на пользу. Вот, например, их алгоритм: быстро собрались, не ведя переговоров по рации, выбежали из туннелей, установили ракеты, отстрелялись, снялись или бросили все и сбежали. Там это легко сделать, ведь вся Газа изрыта туннелями, это настоящая городская крепость. В 2014 году в Тель-Авиве даже подумывали взрывать эту систему туннелей, но передумали, так как в результате рухнула бы вся Газа, было бы множество жертв.

«КП» расспросила военных экспертов, насколько хватит палестинских ресурсов, и действительно ли так надежна противоракетная оборона земли обетованной. Фото: REUTERS

Скорости атак палестинцев буквально молниеносные. Самолетам нужно хотя бы несколько минут, чтобы взлететь и отбомбиться, за это время нужно выявить позицию, дать целеуказание. Это нереально, когда на территории в 360 квадратных километров с населением два миллиона человек разом появляются сотни потенциальных пусковых установок, включая ложные и ошибочные. Плюс израильтяне пытаются избегать массовых жертв среди гражданского населения.

Возможна ли наземная операция?

Лямин:

- Насколько можно понять, израильские власти не очень хотят идти на это, но чем дольше конфликт затягивается, тем больше соблазн попытаться все-таки провести такую операцию. Израильские сухопутные войска в случае наступления могут выявить и уничтожить больше подземных тоннелей, пусковых установок, предприятий по производству ракет, но серьезно возрастают и риски потерь среди военнослужащих, так как при входе вглубь сектора Газа они подставляются под удары большего числа расчетов ПТРК, минометов, снайперов, а под дорогами и на различных объектах должно быть уже заложены мины и взрывные устройства.

Топчий:

- Боюсь, что с наземной операцией будут большие проблемы. Сектор Газа – это большой город со сложной путанной планировкой. Сухопутная граница с Израилем составляет порядка 50 километров, на этом участке будут действовать до 20 тысяч активных боевиков ХАМАС, еще несколько десятков тысяч бойцов и добровольцев могут быть мобилизованы. Эти силы способны создать достаточно высокие оборонительные плотности в урбанизированной местности.

США для штурмов городов в Ираке стремились достичь превосходства в 5-10 раз, и то бои в таких условиях приводили к большим потеря, при том, что число активных защитников городов в 2003 году не превосходило 2-4 тысяч, часто было еще меньше. То есть Израилю для штурма сектора Газы потребуется около 100 тысяч военнослужащих, что означает мобилизацию резервистов.

При этом надо учитывать такой важный фактор как предстоящие потери среди Армии обороны Израиля. Даже война Судного дня 1973 года с трехнедельными боями и ущербом, который кажется мизерным на фоне войны во Вьетнаме, была сочтена кровопролитной. Штурм Газы, при ее грамотной обороне, может обернуться сотнями убитых израильтян, не считая раненых, а бои способны затянутся на недели.

Единственная слабость палестинцев – это территория. Она представляет собой узкую полоску равнинной местность, прижатую к морю. Ее можно разрезать на несколько частей и потом зачищать осколки. Это – большой недостаток для обороняющихся.