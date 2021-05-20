Не рожать детей и работать без выходных: на что готовы россияне за 250 тысяч рублей в месяц

На что вы способны ради зарплаты в четверть миллиона рублей? Такой вопрос аналитики Работа.ру задали 5 тысячам россиян и ранжировали 10 самых популярных ответов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На что вы способны ради зарплаты в четверть миллиона рублей? Такой вопрос аналитики Работа.ру задали 5 тысячам россиян и ранжировали 10 самых популярных ответов. Меньше всего среди опрошенных оказалось тех, у кого уже имеется такая зарплата — 1%. Лишь каждому десятому 250 тысяч в месяц и не нужны, раз они не хотят вносить какие-либо изменения в свой привычный образ жизни во имя такого жалования.

Ради зарплаты в четверть миллиона большинство (51%) готово сменить профессию, чуть меньше (40%) отправятся за таким заработком в другой город или даже страну. И замыкает тройку самых популярных вариантов отказ от отпуска на некоторое время, который выбрали 36% россиян (о других вариантах смотри КОНКРЕТНО).

- Обратите внимание, что количество людей, которые готовы ради работы сменить постоянное место жительство, все больше и больше, - комментирует исследование Александр Сафонов, профессор Финансового университета, доктор экономических наук. - Это говорит о том, что работы с такими привлекательными условиями все меньше и меньше. В силу разных обстоятельств: меняется структура экономики, сокращаются места в обрабатывающей промышленности, сокращается количество малых предприятий. Естественно, сказывается ситуация с кризисом, потому что реальные доходы населения упали и люди должны думать о своих приоритетах.

Экономист раскритиковал такие варианты, как работа без выходных, постоянные переработки или отказ от отпуска.

- Работать без выходных абсолютно неправильно. Это самоистязание. В конечном итоге человек через какое-то время профессионально выгорит и потеряет возможность вообще что-либо зарабатывать. Правильный подход это повышение квалификации, смена работы или смена места жительства ради высокооплачиваемого места, - заключил Александр Сафонов.

КОНКРЕТНО

На что вы готовы ради зарплаты выше 250 000 в месяц? (Множественный выбор)

Сменить профессию — 51%

Переехать в другой город / страну — 40%

Отказаться от отпусков на некоторое время — 36%

К увеличению нагрузки и расширению обязанностей — 35%

Получить новое высшее образование или пройти переквалификацию — 32%

Работать без выходных — 23%

К систематическим переработкам — 22%

Отложить планирование семьи на некоторое время — 10%

Ни на что не готов ради такой зарплаты — 10%

Я уже получаю такую зарплату — 1%

По данным Работа.ру.

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