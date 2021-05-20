Спортсменка-красавица Гришаева вышла замуж за бизнесмена

Одна из самых красивых спортсменок России баскетболистка Надежда Гришаева вышла замуж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из самых красивых спортсменок России баскетболистка Надежда Гришаева вышла замуж. Как рассказали КП источники из окружения спортсменки, ее избранником стал известный бизнесмен. И это точно не вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, с которым молва прочно связывала 31-летнюю красавицу баскетболистку.

Как поведали КП источники, бракосочетание состоялось в одном из роскошных особняков Подмосковья. И праздник удался на славу. Надежда была как всегда обворожительна. Спортивную карьеру Гришаева завершила несколько лет назад из-за травмы. Но прежде чем уйти из баскетбола, Надежда выступала за московское «Динамо», французский «Аррас», турецкий «Бешикташ», ряд других клубов, а так же за сборную России. В составе российской команды баскетболистка принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. А так же завоевывала Кубок Европы, была дважды серебряным призером чемпионата России, и Евролиги.

Уйдя из спорта одна из самых обворожительных баскетболисток страны на время пропала с радаров. Но несколько лет назад ее имя стали часто упоминать вместе с именем вице-спикера Госдумы Игорем Лебедевым. Им приписывали тесную связь. Более того, некоторые СМИ утверждали, что депутат ЛДПР и баскетболистка на самом состоят в браке с 2016 года, и у них даже есть двое детей.

Но, как оказалась, у Надежды Гришаевой другой избранник. О муже спортсменки и красавицы известно, что он заметный бизнесмен. Но ее окружение пока не называет его имя, подтверждая лишь, что Надежда действительно замужем, и это точно не Игорь Лебедев.