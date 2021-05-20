«Ну какие с ним переговоры?» - Зеленский не включил русских в список «коренных народов Украины»

Зеленский все последние недели таинственно намекает о подготовке его переговоров с Путиным. А о чем говорить с человеком, подписавшим такой документ? Фото: REUTERS

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины». Причем, с пометкой «неотложный». К чему такая спешка? Непонятно. Давайте лучше вчитаемся в текст.

Согласно этому документу, «коренный народ Украины» это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории страны, является носителем самобытного языка и культуры, осознает себя коренным народом Украины, и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Последняя фраза в этой формулировке оставляет русским вне списка «коренных народов».

За то в него вошли крымские татары, караимы и крымчаки — народы, сформировавшиеся на территории Крыма.

«Коренным народам» гарантируются права создавать свои учебные заведения, обучаться и иметь СМИ на своем языке, а так же сохранять и укреплять свои политические и культурные институты.

Но к русским это не относится. Им ничего этого на Украине не положено.

Русские князья, создававшие на этой территории — в Киеве, Чернигове, Переславле и Галиче — тысячу лет назад свое государство, древнюю Русь, очень этому удивились бы. Это русские-то здесь не автохтонные? Тогда кто более коренной? Украинцы, появившиеся всего 100-150 лет назад?

Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, изображенные на гривенных купюрах и иконах в Киевских храмах, тоже не автохтонные?

Зеленский все последние недели таинственно намекает о подготовке его переговоров с Путиным. А о чем с говорить с человеком, подписавшим документ о том, что русские на территории, называющейся сегодня Украиной, не коренные?

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