Путин поддержал присвоение 11 городам звания "Город трудовой доблести"

Глава государства не только поддержал эту идею, но и поблагодарил за предложение Фото: REUTERS

"Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Это работа, безусловно, будет продолжена", - отреагировал президент Владимир Путин на предложение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который попросил поддержать инициативу партии о присвоении 11 городам звания Города трудовой доблести.

Глава государства не только поддержал эту идею, но и поблагодарил за предложение и отметил, что хорошо знает о проработке вопроса с общественными организациями, с людьми на местах, в регионах.

Ранее партия провела масштабное голосование среди граждан, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание город трудовой доблести: Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск, Комсомольск-на-Амуре.

- Все эти города достойны почетного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения историков Российской академии наук (РАН), - заметил первый заместитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. - Граждане с интересом участвовали в этой работе, вместе с членами Российского военно-исторического общества определяла места расположения памятных стел. А все потому, что в годы Великой Отечественной войны каждая российская семья внесла свой вклад в общую Победу. Кто-то это делал на фронтах, кто-то ковал оружие Победы в тылу. И нам важно эту память сохранить и передать потомкам. Эта инициатива не первая. В прошлом году это почетное звание было присвоено 20 российским городам. Подписи собирали миллионы граждан, которые понимают, как важно иметь в стране города воинской славы и города трудовой доблести.

Отметим, что историки РАН проводя экспертизу 41 заявки на звание "Город трудовой доблести" подсчитывали количество наград, которые получили в годы Великой Отечественной войны предприятия того или иного города, количество знамен трудовой славы, полученных предприятиями, число тружеников этих городов, получивших государственные награды. В этом году, в ходе исследований к перечню 11 отобранных городов было решено добавить Чебоксары.

Напомним, в 2020 году "Единая Россия" единогласно поддержала инициативу Владимир Путина об установлении в России звания "Город трудовой доблести".