Кровавая Суперлуна 26 мая 2021 года: где можно наблюдать это мистическое явление

Во время затмений Луна меняет цвет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 26 мая 2021 года, тень от Земли падет на Луну, от чего она окрасится багрянцем, как поётся в одной из песен, станет прямо-таки кроваво красной - Кровавой Суперлуной.

Эффект возникает от того, что Луна на какое-то время остается подсвеченной лишь тем солнечным светом, который проходит сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера поглощает коротковолновую - фиолетовую и синюю - часть спектра, оставляя лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны «кровавым».

Лунные затмения создает наша планета.

О предстоящем – вполне себе мистическом - зрелище предупредили астрономы Московского планетария. И напомнили, что затмение случится в то время, когда Луна станет полной и подойдет к Земле гораздо ближе, чем обычно. То есть, нас ожидает полное затмение Суперлуны.

В Суперлуния диск нашего естественного спутника становится примерно на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче – просто в силу того, что сокращается расстояние до Луны. А происходит такое потому, что ее орбита чуть-чуть вытянута, напоминает эллипс.

Сравнение: просто Луна и Суперлуна.

Минимальное расстояние между Землей и Луной – в перигее - 356355 километров. Максимальное – в апогее – 406725 километров.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. 26 мая 2021 года Луна окажется в 357 462 километрах от Земли – ближе всего в 2021 году. То есть, будет самой большой и самой яркой.

Расписание грядущего полного затмения Суперлуны.

Затмение Суперлуны – полная его фаза – начнется 14:12 мск, закончится 14:27 мск. Увы, в России наблюдать шоу можно будет лишь на Дальнем Востоке. А в европейской части его и вовсе видно не будет – только яркая и огромная Суперлуна. Без кровавых примесей.

Места на Земле, где будут видны полная фаза затмения и частичные.

УГРОЗА С НЕБА

Цвет нашего естественного спутника ни на что влиять, конечно, не может. Стало быть, и лунные затмения не представляют никакой опасности. Разве что обостряют состояние «лунатиков» - людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.

А вот Суперлуна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Суперлуны сопровождалось какими-нибудь катастрофами или военными конфликтами— вплоть до событий глобального масштаба.