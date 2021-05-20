В США кит-убийца растерзал спортивного тренера в океанариуме на глазах у зрителей

До сих пор сотрудники океанариума не могут установить, что побудило косатку напасть на инструктора

Кровавая история случилась в США. 41-летняя Дон Браншо, работавшая инструктором в морском зоопарке-океанариуме SeaWorld в Орландо, стала жертвой 5-тонной косатки по кличке Тиликум, пишет The Daily Star.

- Дон лежала на животе в тот момент, когда Тиликум был у нее перед самым лицом. Длинные волосы Дон расплылись по поверхности воды и оказались во рту у косатки, - вспоминает инструктор-наблюдатель, работавший в тандеме с погибшей Браншо в тот день, Ян Тополецкий.

Женщина попыталась высвободить волосы. Заметив неладное, Тополецкий нажал тревожную кнопку. Но когда он снова посмотрел на воду, то Дон уже не было видно.

При первых звуках сирены сотрудники бассейна бросились в воду и попытались загнать косатку с помощью сетей. Они бросали ей еду, пытаясь отвлечь и спасти коллегу.

Все произошло за доли секунды. Полиция, прибывшая на место, отсмотрела камеры с видеонаблюдения. На кадрах было видно, как в 13:38 Дон спускается в бассейн, а в 13:43 Тиликум уже плавает с ее безжизненным телом в разинутой пасти. Только через 20 минут после трагедии коллегам удалось достать растерзанное тело Браншо, у которой были многочисленные повреждения и сломана шея.

Свидетелями страшной трагедии стали десятки посетителей и сотрудников парка SeaWorld. Дело в том, что на самом дне бассейна находится подводный ресторан и во время шоу косаток работники предупреждают посетителей, когда киты-убийцы (как еще называют этот вид) нырнут в глубину.

- Я видела, как косатка тащит ее на дно и заглатывает, - говорит сотрудница Sea World, дежурившая в тот день в ресторане, Линн Шабер. - Все происходило, как в фильме ужасов.

По ее словам, если Тиликум что-то и схватил, то он это уже никогда не отпустит. Косатка вцепилась в Дон и не давала ей всплыть на поверхность, несмотря на все попытки инструктора спасти свою жизнь.

Напуганные посетители ресторана вспоминают, что кит-убийца тащил свою сопротивляющуюся жертву за руку.

Когда произошла эта трагедия, в бассейне помимо 7-метрового Тиликума находилось еще семь косаток размером поменьше. Но их быстро перевели в соседний бассейн, когда работники океанариума пытались спасти Браншо из челюстей Тиликума.

Тиликум был пойман в возрасте двух лет. Сейчас ему 28, и он считается самой крупной косаткой, содержащейся в неволе. За эти годы по его вине погибли двое человек, поэтому инструкторам не разрешалось плавать с ним. Погибшая Дон Браншо работала с китом-убийцей в течение 16 лет.

До сих пор сотрудники океанариума не могут установить, что побудило косатку напасть на инструктора. Некоторые предположили, что ее волосы, убранные в хвостик, Тиликум принял за игрушку. Другие говорят, что спустя 26 лет пребывания в неволе у косатки проснулся охотничий инстинкт.