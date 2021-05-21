Второй полуфинал «Евровидения-2021»: Самая длинная нота от ученицы Киркорова, участник «Голоса» и фигуристая няша из Греции

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Пока ролик с выступлением Манижи в первом полуфинале «Евровидения-2021» продолжает набирать просмотры (6,5 миллионов в Youtube), в Роттердаме прошла вторая часть отбора.

Надо признать, что она была гораздо мощнее довольно тусклой первой.

Во-первых, за Эстонию выступил Уку Сувисте — хорошо известный российскому зрителю по участию в шоу «Голос» артист команды Ани Лорак, остановившийся в шаге от финала. Парень взял типично конкурсную песню The Lucky One, похожую на бледную компиляцию Scream Сергея Лазарева и Arcade Дункана Лоуренса. Только вот ставка на одиночное выступление с проекцией луны за спиной не сработала. Слишком уныло и академично.

Во-вторых, еще один не чуждый России фигурант «Евровидения» — хореограф и режиссер Фокас Евангелинас, ставивший номера Диме Билану и Сергею Лазареву — придумал интересное выступление для Стефании: фигуристой 18-летней голландской певицы, которая представляла Грецию с песней Last Dance в обтягивающем и полуоткрытом лиловом платье. Снова ступеньки, снова много графики и движения. На фоне остальных номеров — довольно оригинально.

В-третьих, русскоязычная аудитория пристально следила за Молдавией, ведь страну с композицией Sugar представляла Наталья Гордиенко, уже выступавшая в этом шоу в составе дуэта в 2006 году. В этот раз помогал певице сам Филипп Киркоров. Певица и заявила вытащить самую длинную ноту в истории конкурса — 17 секунд. Слово сдержала. Жаль, что это никак не спасло. Песня смутно вызывала ассоциации с «Суперзвездой» Светланы Лободы, да и Наталья была скована высоченными каблуками, небольшим квадратом платформы и неким отсутствием откровенного напора энергии.

В отличие, например, от сербского трио Hurricane. Секс-бомбы Санья Вучич, Ивана Николич и Ксения Кнежевич зажгли танцпол бедрами и песней Loco Loco так, что даже профильная аудитория «Евровидения» взбодрилась и вспомнила, за что можно любить прекрасный пол.

Пожалуй, самым интересным с точки зрения подхода, самоиронии, музыки и подачи стало выступление команды Gagnamagnið (один из участников заболел, другая забеременела) из Исландии. Музыканты придумали номер в эстетике аркадной игры и поэкспериментировали в стиле Daft Punk. Свежо, изящно и тонко. Очевидные претенденты на победу.

Еще один яркий номер — пронзительная баллада от Джона Мухарремая из Швейцарии. Тот случай, когда минималистичное сольное выступление без свистоплясок и бэк-вокала выглядит идеально. Потому что вокал.

По итогам голосования в финал вышли Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Молдавия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.

Итак, 22 мая на сцену Arena Ahoy в битве за «Евровидение-2021» сойдутся все вышеперечисленные плюс Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, а также артисты пяти стран «большой пятерки» — Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Нидерланды на правах хозяина.

«Евровидение. Финал», Первый, суббота, 22.00

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