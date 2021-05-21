Голосовой помощник Олег от Тинькофф довел телефонную мошенницу до белого каления

Нешуточный отпор дал телефонным мошенникам голосовой помощник по имени Олег от Тинькофф Мобайла - мобильного оператора Тинькофф банка. Телефонный ассистент буквально довел жуликов до нервного срыва. Обратил внимание на эту историю телеграм-канал Беспощадный пиарщик, который опубликовал историю пользователя Инстаграмма с именем vlndbn.

Для абонентов Тинькофф Мобайла Олег выступает в роли личного голосового консьержа: он может принимать за них входящие звонки, разговаривать и шутить с собеседниками, записывать и расшифровывать сообщения с помощью речевых технологий. Голосового ассистента можно настроить под разные ситуации. Например, Олег может автоматически принимать все входящие звонки или отвечать только тогда, когда абонент находится не в сети, не берет трубку на протяжении определенного времени или сбрасывает входящий вызов. А еще голосовой помощник может блокировать спам-звонки либо принимать их вместо абонента. Расшифровка и аудиозапись каждого звонка будут сохраняться в приложении Тинькофф Мобайла.

Обычно автоответчик срабатывает в базовом сценарии: Олег предлагает записать сообщение владельцу, которое затем расшифрует и отправит. Но если робот видит, что человек звонит из списка черных номеров, то он особый сценарий, которым троллит «спамера». Так случилось и у пользователя vlndbn.

Нарвавшись на Олега, телефонные мошенники даже не сразу не поняли, с кем имеют дело.

- Кирилл Витальевич, здравствуйте!

- Я вас слушаю! - вежливо и невозмутимо ответил вместо Кирилла Витальевича робот Олег.

- Вас беспокоит главное управление МВД России, старший лейтенант полиции Голубева Наталья Николаевна.

- А вы робот или человек? - поинтересовался Олег.

- Что, простите!? - изумилась девушка.

- Давайте каждый будет делать свою работу: я буду записывать, а вы чем занимаетесь? - невозмутимо вел диалог Олег.

- Чтоооо??? Алло!

- Что, простите, что? - включил режим повторений Олег.

- Что вы говорили? - спросила девушка.

- Что вы говорили? - повторил Олег.

- В смысле, «что вы говорили»?! Это я у вас спрашиваю, что вы говорили? - взорвалась девушка.

Разговор все больше напоминал анекдот.

- Что вы говорили, что? - нежно повторил Олег.

- Можно Кирилла Витальевича? - умоляюще произнесла мошенница.

- Можно Кирилла Витальевича? - не унимался Олег.

- Алло! - возопила девушка.

- Алло! - ответил Олег.

- [...] по лбу не дало?! - выпалила девушка.

- «Икс» звездочка, звездочка, звездочка «М» (робот заменил звездочкой матерные слова, - Ред.) по лбу не дало?

- Что, простите? - не поняв про звездочки, засмеялась девушка.

- Что, простите? - спросил Олег.

- Какое простите, зачем простите, а на [...] вам простите? - въедливо уточнила девушка.

Через две минуты разговора с Олегом мошенница сломалась — бросила трубку. Но девушкой она оказалась упорной. В надежде все же услышать Кирилла Витальевича она перезвонила и... снова нарвалась на Олега. Дальше разговор проходил под знаком дежавю.

- Алло, Кирилл Витальевич, здравствуйте! - как заезженная пластинка повторила девушка.

- Я вас слушаю!

- Вас беспокоит главное управление МВД России, - девушка вдруг закашлялась.

- А вы робот или человек? - вновь спросил Олег.

- Человек, [....], - продолжала кашлять девушка.

- Давайте каждый будет делать свою работу: я буду записывать. А вы чем занимаетесь?

- Я сейчас тебя на [...] пошлю, ты меня [...] уже, Олег, [...], иди на [...], - перешла на трехэтажный мат «сотрудница» МВД.

- Я сейчас тебя звездочка, звездочка, звездочка пошлю, ты меня звездочка, звездочка, звездочка уже, звездочка, звездочка, мягкий знак, - передразнил мошенницу Олег.

- Зачем мягкий знак? - не поняла мошенница.

- Зачем мягкий знак? - переспросил Олег.

- Зачем [...]?

- Б, звездочка, звездочка, звездочка, мягкий знак. Зачем? - не сдавался Олег.

- К тебе тот же вопрос, [...] зачем? - втянулась в разговор с Олегом девушка.

- К тебе тот же вопрос, звездочка, звездочка, звездочка мягкий знак. Зачем? - вновь и вновь переспрашивал Олег.

На этот раз нервы мошенницы сдали через минуту. Так и не получив ответы на свои сокровенные вопросы, она швырнула трубку.

- Жаль, я с ними не поговорил, - пошутил пользователь Инстаграмм, когда получил от своего голосового помощника запись разговора с доведенными им до белого каления мошенниками.

Выдавать себя за сотрудников МВД — один из самых распространенных приемов телефонных мошенников. По оценке психологов, звонки сотрудников ведомств, а особенно правоохранительных органов, вызывают у россиян больше доверия, нежели любые другие.

Поэтому злоумышленники и пользуются этой легендой. Они сообщают жертве, что в отношении нее или ее родственников возбуждено уголовное дело. После этого требуют предоставить персональные данные для того, чтобы похитить деньги со счетов. Бывает, что мошенники даже открыто шантажируют тех, кому звонят. Например, говорят, что если не будет перечислена крупная сумма на счет, дело будет направлено в суд.

И еще не известно, чем бы закончилась эта история, если бы на пути мошенницы не встал голосовой помощник Олег.

Разговор Олега с мошенниками появился в популярном телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». Оказалось, что голосовой ассистент всегда не прочь поговорить с телефонными спамерами. В комментариях к посту стали появляться и другие записи, на которых Олег разговаривает со службой телефонных опросов и разоблачает других спамеров .