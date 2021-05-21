В Анапе открыли пятизвездочный отель Great Eight

Фото предоставлено пресс-службой отеля Great Eight

Анапа известна своими детскими здравницами. Поэтому логично, что сегодня туристическая инфраструктура города развивается именно в направлении семейного отдыха. При этом важно, чтобы жители нашей страны имели доступ и к отелям высокого класса - и им не нужно было идти на компромиссы в период пандемии, когда они не могут поехать за границу. Создатели нового отеля Great Eight Ultra All Inclusive & SPA 5* позаботились о том, чтобы качественный семейный отдых теперь ассоциировался именно с Анапой.

Торжественное открытие отеля состоялось 15 мая - на две недели раньше, чем планировали. В церемонии приняли участие первые лица города - и под шум аплодисментов ленточку перерезали мэр Анапы Василий Швец и инвестор проекта Валерий Димоев.

- Сегодня наш город позиционирует себя как современный безопасный семейный курорт. И такие отели, как Great Eight, существенно повышают интерес и доверие россиян к Черноморскому побережью. Поэтому хочу сказать спасибо инвестору за то, что для строительства он выбрал именно Анапу, - заявил Василий Швец.

И речь идет не только про Great Eight - в Анапе был создан целый курортный район Miracleon, уже известный на всю страну благодаря детскому санаторию «Жемчужина России», а также отелям Beton Brut, Fioleto, «Дача Del Sol» и Moreleto.

Фото предоставлено пресс-службой отеля Great Eight

- Соглашение о строительстве Great Eight было подписано 1 мая 2018 года, и всего за три года нам удалось реализовать такой масштабный проект. Я благодарен администрации края и города, которая нас поддерживала, и своей команде, практически круглосуточно работавшей над тем, чтобы создать курортный объект высочайшего уровня, - прокомментировал Валерий Димоев.

Семья и море

Отель Great Eight сочетает в себе масштаб с необходимой для семейного отдыха «камерностью». При территории 4,5 гектара количество номеров составляет 354, от «стандартов» до «люксов». Благодаря этому гости будут чувствовать себя здесь очень комфортно, куда бы они ни пошли - на прогулку в парк или в бассейн. А развлечений и мест отдыха в Great Eight предусмотрели немало. Веревочный городок, детская и спортивная площадки, тренажерный зал, парковые зоны. И, конечно, бассейны. Открытый - площадью более 2 тысяч квадратных метров, крытые - 1500 метров - с возможностью выплыва на свежий воздух. Отдельного упоминания стоит Spa-центр площадью 3,5 тысячи кв. м, с большим банным и термальным комплексом.

Предусмотрели в отеле и площадку для деловых мероприятий - в отдельно стоящем конференц-зале можно проводить как концерты, так и бизнес-эвенты с участием более тысячи человек.

Если в двух словах охарактеризовать концепцию Great Eight, то она будет звучать так: семья и море. До пляжа здесь всего около двухсот метров, и он уже имеет синий флаг - российский знак, означающий высокое качество воды и песка. В следующем году в Great Eight планируют получить и голубой флаг - международную награду.

Сам отель построен в виде подковы с двумя «крыльями» - и это не случайно. В одно крыло гости заселяются, а из другого - выселяются, что исключает смешение этих потоков.

Фото предоставлено пресс-службой отеля Great Eight

Отдых на высшем уровне внутри страны

Как считает Валерий Димоев, сегодня в России есть все условия для того, чтобы обеспечить людям альтернативу зарубежному отдыху внутри страны.

- Появление таких объектов, как Great Eight, доказывает, что в России тоже можно строить отели высокого класса, и они будут пользоваться огромным спросом. Уверен, что уже в 2021 году туристы приедут именно к нам, в Анапу. А в ближайшие пять лет внутренний туризм в России ждет очень интенсивное развитие, в котором мы, конечно же, будем принимать активное участие, - говорит инвестор.

Территория застройки курорта Miracleon уже сейчас составляет полмиллиона квадратных метров, причем речь идет не только об отелях, но и про другую инфраструктуру, включая собственную набережную и концертный зал Great Hall. В планах - строить еще больше пятизвездочных отелей, а также создать в самом центре курорта «Город Mira» - концептуальный район, объединяющий в себе черты городов Старой Европы. Кроме того, появится своя собственная школа по подготовке кадров гостиничной сферы. Ведь, по словам Валерия Димоева, целью является не просто строить номерной фонд, а дать россиянам возможность получать сервис не хуже, чем в лучших курортах мира.