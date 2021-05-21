Экономисты нашли новую причину роста цен на продукты. И это не пандемия

Оказывается, продукты дорожают из-за... возобновляемой энергетики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное объяснение всемирного роста цен на еду пришло из Америки. Оказывается, это не жадность торговых сетей и даже не пандемия. Более того, эта причина вообще не связана с коронавирусом!

Как пишет американское агентство Bloomberg, продукты дорожают из-за... возобновляемой энергетики. Во всем мире растет выпуск биологического топлива, и даже производители бензина переключаются с переработки нефти на «зеленые» виды горючего. А виноват, как обычно, Запад с его экологическими стандартами (это не мы придумали, это всё Блумберг).

- Главные потребители биотоплива - США, Бразилия и в меньшей степени Европа. На США приходится 80-85 процентов мирового потребления биологического топлива, - объясняет Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. – Самый распространенный вид биотоплива - это биологический этанол, его производят в основном из сахарного тростника. Другие виды биотоплива выпускают из масел - кукурузного, пальмового, соевого, рапсового и т. д.

По данным Bloomberg, в последнее время производители биотоплива серьезно нарастили закупки всех этих продуктов. А раз увеличился спрос, подскочили и цены: за минувший год сахар подорожал на 50%, растительные масла – вообще в два раза. Следом выросли цены на всю еду, в которую их добавляют: от сладостей и йогуртов до хлеба и кормов для животных. Из-за роста цен на корма подорожало мясо, яйца, молочка... В общем, эффект снежного кома в действии. В результате цены на продукты поднялись до максимальных за последние семь лет высот.

- Рынок биологического топлива, действительно, растет. Например, в Европе в 2020 году ужесточили экологические требования к транспорту, выросли продажи автомобилей, работающих на биотопливе. Но темпы роста этого рынка не настолько велики, чтобы оказать серьезное влияние на продуктовые цены. Думаю, продукты дорожали бы и без этого. Но спрос на биотопливо мог ускорить рост цен вместе с другими факторами - например, неурожаем некоторых сельхозкультур, - говорит Александр Фролов.

Американские эксперты предупреждают: это только начало. По данным аналитиков JPMorgan, к 2024 году США нарастят свои мощности по выпуску биологического дизельного топлива в шесть раз. По химическому составу оно не сильно отличается от обычной солярки, поэтому перенастроить завод с выпуска нефтепродуктов на производство «зеленого» топлива не так уж и сложно. Bloomberg приводит пример: Phillips66, одна из крупнейших американских энергетических компаний, всего за год полностью перепрофилировала свой завод в Калифорнии с выпуска «обычного» топлива на биологическое. Теперь это одно из крупнейших предприятий в Америке, производящих биотопливо. И власти США платят таким производителям субсидии, что только подогревает интерес к биологическому топливу. Значит, спрос на сахар и масла будет расти еще сильнее, а следом и цены.

В общем, борьба за перевод энергетики на зеленые рельсы ускоряется, причем за наш счет. «Комсомолка» уже писала о том, что переход на возобновляемую энергетику может грозить планете серьезными проблемами. При этом биотопливо, как и многие другие источники возобновляемой энергии, далеко не безупречно в плане экологии. Да, считается, что при сгорании оно выбрасывает в атмосферу меньше парниковых газов, чем нефтепродукты. Но ученые выяснили: чтобы заменить биотопливом хотя бы десятую часть бензина, нужно распахать 15% земной суши под сахарный тростник, кукурузу, сою и прочие подобные культуры. Для экологии это вредно, не говоря уже о том, что миссия эта попросту невыполнима. А теперь проявился еще один «побочный эффект» зеленой энергетики - глобальная инфляция и рост бедности. Может, пандемия – все-таки не самое удачное время для подобных экспериментов?..

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