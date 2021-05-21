Николай Цискаридзе: «Образование онлайн – это катастрофа. А хейтеры нужны как плесень, комары и тараканы»

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одним из рассказчиков, который пришел на марафон, был народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался аудитории, что ректором Академии Русского балета стал благодаря Владимиру Путину. «Я несколько раз отказывался от должности ректора Вагановского училища. Были у меня определенные опасения, о которых я рассказал Владимиру Владимировичу. «А ты попробуй прояви себя», - сказал мне Путин. Вот я и решился, и попробовал».

Цискаридзе сообщил своим слушателям, в основном это были школьники и студенты, что надо жить сегодняшним днем: «Мне всегда неудобно, когда называют мои регалии. Потому что их надо подтверждать. И звание «главного Щелкунчика страны» и статус солиста Большого театра – это в прошлом. Если ты зацикливаешься на своем прошлом, ты перестаешь быть актуальным. Хотя звание «премьер Большого театра» - это навсегда. Я осознаю, что являюсь достаточно яркой страницей в мировой культуре. Что сегодняшняя моя управленческая должность - это на время. Но если ты не можешь решать проблемы сегодняшние, если в училище, которым я руковожу, например, прорвало трубу, тебе не поможет звание народного артиста».

Цискаридзе рассказал, что артист балета — это Голгофа и большая пахота: «Ты раб лампы. Надо пахать и пахать, чтобы ежедневно подтверждать свой уровень. Это было безумно сложно физически».

Он противник педагогического превосходства: «Терпеть не могу, когда с учениками разговаривают не на равных. Если человек, который несет знания не интересен, это очень плохо. Педагог должен быть живым. Он должен быть настоящим».

Аудитория попросила рассказать, в чем секрет успеха в искусстве?

- Феноменальные данные были у меня. Вот и все, - признался Николай Максимович. – Плюс мне всегда хотелось на сцену. Но я не хотел танцевать. Оказалось, что у меня феноменальные данные именно для классического балета. Я был вундеркинд в балетном классе. Это природа. Не только мои заслуга. Хотя мое огромное упорство плюс талант педагогов, у которых я учился, они были гениями, сыграли свою роль. А учился я хорошо, мне все давалось легко, хотя и был ленивым, нравилось пошалить. За плохую учебу мама меня порола. Но и доверяла очень. Мне всегда давали карманные деньги. Столько, сколько нужно.

Я был отличником по литературе. Очень ее любил. Когда ты много читаешь, у тебя развивается речь. Я рано стал давать интервью. Мне было что рассказать. Учебу и балет хотел бросить всегда. Но не хотелось маме проигрывать, которая меня считала слабаком. Чтобы ей не проиграть, пришлось стать народным артистом.

С 10 лет я выступал на главной сцене. Это обязывает. Когда ты понимаешь, что ты уже не можешь быть на уровне себя молодого, надо уходить. Мышцы в балете летают до определенного возраста. Потом уже тяжело. Я не хотел себя видеть в униженном состоянии. В балете есть прыжки и определённые трюки, которые уже не мог исполнять. Танцевать лучше себя самого, каким я был в начале карьеры, было уже сложно. Ты должен держать планку, соответствовать. Когда я все про себя понял, я поклонился и ушел. И был самым счастливым в этот момент. У меня была одна из самых красивых фигур в мире. Но мне было все равно. Я наконец мог пожрать, что хотель. Мне было не важно, какая у меня талия.

Я всегда мечтал кататься на лыжах, но с моей профессии этого было нельзя. Я хотел кататься на коньках. Тоже нельзя было. Стало можно только в 40 лет. Но уже поздно. Многого мне не удалось совершить из-за моей профессии. Понимаю, что опоздал. Но подумал: и пускай, в следующей жизни будут и коньки, и лыжи.

Николая Цискаридзе спросили, что он думает о своих хейтерах.

- Хейтеры нужны, - считает артист. - Плесень, комары, тараканы – все они для чего-то нужны. «Что ваше добро без зла?» – спросил Воланд у Левия Матвея в «Мастере и Маргарите». Джоконде все равно, что кому-то она не нравится. И мне абсолютно все рано. Если вы профи, вы всегда будете побеждать. В любой профессии. Профессионалов не любят, им будут вставлять палки в колеса, но они выигрывают всегда. Есть вещи, за которые нужно бороться. Проигранное сражение - это не проигранная война. Не упивайтесь и не циклитесь на своих поражениях.

Цискаридзе сказал, что быть здоровым – это самое важное для него сегодня: «Цифры-то капают. И в песочных часах песчинок уже больше снизу, чем сверху. Когда подходишь к определенному возрастному рубежу, быть здоровым – это самое важное».

Он ответил на вопрос и об онлайн-образовании:

- Образование онлайн – это катастрофа. Я его противник. По-настоящему учиться онлайн нельзя. Ничто не заменит живого общения с преподавателем.