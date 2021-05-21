"Мы - страна победившего быдла": актер Павел Майков оскорбил россиян

Павел не готов мириться с критикой в свой адрес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Павел Майков узнал, что возмущенные пользователи требуют лишить его гражданства за нелицеприятные высказывания о Параде Победы. В ответ звезда фильма "Бригада" оскорбил россиян.

"Всплыл прошлогодний ролик, и понеслось: Майков сказал, что нельзя тратить народные деньги на парады... Народ посмотрел и сказал: «У! Какая скотина». Но я же не вышел на трибуну. На своей странице высказал свое мнение. Имею право", - оправдывается Павел Майков.

Артист не скрывает - он видит свое призвание в том, чтобы развлекать народ. "Я не представляю себя больше никем в этой жизни, кроме как человеком, который развлекает людей", - цитирует его сайт mk.ru.

При этом Павел не готов мириться с критикой в свой адрес. И считает, что россияне не имеют права негативно отзываться в его адрес. "Они готовы давать комментарии, забыв о том, что сами должны хотя бы воспитаться как зрители. Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь - в критика попадешь. Еще кино не вышло, а его начинают обсуждать... Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное - высказать свое мнение", - сказал, как отрезал актер.

Майков такой свободой слова крайне возмущен. И внезапно перешел на оскорбления. "Вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь. Искусство и все, что мы имели, скатилось в грязь. Мы - страна победившего быдла. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать", - заявил он.

Актер называет себя искренним человеком и понимает, что однажды ему может "прилететь" за его длинный язык. "Обычно искренних убивают. Я просто пока еще никому сильно дорогу не перешел. Меня воспринимают как артиста, который что-то там бормочет. Понимаю, что за это может прилететь не только мне, но моим близким. Как только кому-то дорогу перейду, со мною расправятся в одну секунду", - резюмировал он.