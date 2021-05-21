Пранкеры позвонили Зеленскому под видом Кличко. Попросились в отставку

Пранкеры среди ночи разыграли украинского президента. Фото: REUTERS

Известные телефонные хулиганы - пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выдали себя за мэра Киева Виталия Кличко и позвонили Владимиру Зеленскому.

- Я хочу сказать: завтра я хочу написать заявление о своем уходе, - заявил Лексус от лица Кличко.

- Виталий Владимирович, пол первого ночи… - ватным голосом ответил Владимир Зеленский.

- Я извиняюсь, но решения я принял сейчас. Хочу, чтоб вы меня поняли. Я устал терпеть это. Давление ваше. Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, — продолжил пранкер.

- Я? Это для меня новость, - ответил президент.

Мэр Киева Виталия Кличко. Фото: REUTERS

Зеленский предложил продолжить разговор утром. Лексус попросил все же подтвердить отставку сразу, чтобы «по-дружески расстаться».

- Давайте все-таки до завтра, — сказал президент и повесил трубку.

«Мы вдвое м с Вованом сидели вечером. Решили набрать Зеленского от имени Кличко. А он раз, и поднял трубку. Мы не сразу-то и заметили, что президент в полусонном состоянии или под чем-то. Хрен его знает. Но вообще, да. Поздно не стоит увольнять Кличко. Нормальные люди делают это утром», - поделился Лексус.

Пранкеры Лексус и Вован. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Вован и Лексус не первый раз разыгрывают лидеров Украины. В 2018 году они звонили Петру Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пранкеры обсудили перспективы сотрудничества, а в конце разговора пожелали "не пить много водки и горилки в новогоднюю ночь".

Недавно Вован и Лексус разыграли представителей «Национального фонда в поддержку демократии» (NED - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России). В разговоре пранкеры выдали себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

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