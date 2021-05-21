Режиссер Сергей Соловьев, изменявший жене с юной Таней Друбич, высмеял страдания Елены Прокловой

Актриса Елена Проклова. Фото: Андрей КАРА

Режиссер Сергей Соловьев неожиданно набросился на Елену Проклову после ее скандальных откровений о связи с известным артистом. На тот момент юной актрисе было всего 15 лет, а мужчина оказался женат. Но Соловьев и сам потерял голову от красавицы Татьяны Друбич, когда той было всего 14.

Сергей Соловьев нелицеприятно высказался в адрес Елены Прокловой. Он высмеял страдания актрисы, пережившей связь с женатым актером в возрасте 15 лет.

"Это смешная история! Моя знакомая актриса по телевизору говорила, что некий человек говорил ей про любовь, заставлял... Артистке это было отвратительно, и она решила рассказать об этом по телевизору незнакомым людям. Это маразм! По-другому не могу отнестись к данной истории", - разразился гневной отповедью 76-летний мэтр в эфире YouTube-шоу "RTVI Развлечения".

Режиссер Сергей Соловьев посмеялся над страданиями Елены Прокловой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом Соловьев вдруг вспомнил, что после замужества его третья жена Татьяна Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму. Не секрет, что Соловьев познакомился с Друбич, когда его вторая жена - киновед Марианна Кушнерова была беременна. Кушнерова в свое время играла главную роль в фильме Соловьева "Станционный смотритель". Мэтр отбил ее у оператора, ушедшего служить в армию.

"Но на съемках «Ста дней после детства» Соловьев закрутил роман с Татьяной Друбич. Ей тогда было лет 14-15. Мы все прекрасно понимали, что дело-то подсудное. И как раз в сентябре 1974 года Марианна родила сына - Митеньку. Выходит, Сереня спать с Таней начал при беременной жене. Вот такие «высокие отношения»! А сиделкой при младенце я был... А счастливый отец в это время под предлогом монтажа картины на каких-то диванах, извините, валялся с несовершеннолетней Друбич", - рассказывал "Экспресс газете" писатель и сценарист Александр Александров.

Третья жена Соловьева, Татьяна Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Соловьев снял такие культовые фильмы, как "Сто дней после детства", "Асса", "Смятение чувств", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви". Во всех этих картинах снималась красавица Татьяна Друбич, ставшая третьей женой мэтра.

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