В Москве открылась художественная выставка «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого»

Выставка «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого» в парке «Музеон»

В столичном парке «Музеон» открылась уникальная социально-художественная выставка «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого». Она направлена в поддержку пациентов с редкими заболеваниями. Это совместный проект компании «Такеда» и Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.

Инновации для редких случаев

«Такеда» ведет активную социальную и образовательную деятельность. Масштабный проект «Такеда. Art/Help» был запущен в 2016 году. В этом году проект проходит под названием «Расширяя пределы видимого».

- Пять лет - значительный срок для социального проекта. Мы гордимся, что выставка стала хорошей традицией. Юбилей для нас двойной, так как в этом году компания «Такеда» отмечает 240-летие. Все эти годы мы занимаемся тем, что создаем новые препараты, которые позволяют улучшать здоровье пациентов, - рассказала Елена Карташева, президент «Такеда Россия».

Редкими называют заболевания с распространенностью не более десяти случаев на 100 тысяч человек. Несколько лет назад многие даже не знали и названия этих болезней, а сейчас врачи и эксперты уделяют им большое внимание, государство также поддерживает это направление медицины.

- Мы уверены в том, что людям важно рассказывать о достижениях современной медицины, в том числе с помощью языка искусства, - рассказала Елена Карташева, президент «Такеда Россия».

Елена Каратешва, президент «Такеда Россия»

Компания «Такеда» занимается разработкой новых препаратов в области онкологии, гастроэнтерологии и иммунологии, гематологии и лечении редких заболеваний. В ближайшие пять лет она планирует вывести на отечественный рынок десять инновационных препаратов.

- Сегодня своевременное назначение патогенетического лечения позволяет достичь отличных результатов: увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших пациентов, - рассказала доктор медицинских наук, профессор Елена Лукина, заведующая отделением орфанных заболеваний ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России.

Способствуя развитию медицины редких заболеваний, компания «Такеда» сотрудничает с исследовательскими центрами, реализует программы поддержки пациентов.

- Раньше у врачей было мало средств, чтобы оказывать помощь больным, например, с наследственным ангионевротическим отеком. Отсутствие препаратов ухудшало качество жизни людей, женщины боялись рожать детей, уходить далеко от дома. С помощью новых методов диагностики выявляемость этого заболевания увеличилась в 26 раз, мы подарили жизнь многим людям, - рассказала Татьяна Латышева, доктор медицинских наук, руководитель отделений иммунопатологии и интенсивной терапии клиники ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России.

Через призму искусства

Остановиться и осмыслить, что происходит вокруг, посмотреть на мир по-другому, помочь близкому - порой из-за темпа жизни люди забывают об этом. Задуматься о здоровье и ценности поддержки окружающих людей позволит выставка «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого». На ней представлены работы студентов художественных вузов и училищ из 39 городов, из 14 стран мира. Они отразили жизнь пациентов с редкими заболеваниями через призму искусства.

Выставка «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого» в парке «Музеон»

- Мы хотим обратить внимание людей на ежедневный героизм врачей, которые сражаются с разными недугами, на внутренний мир человека, его надежды и мечты, участники конкурса приходят к выводу, что нет ничего ценнее человеческой жизни, - говорит Александра Данилова, куратор проекта «Такеда. Art/Help».

Выставка будет доступна для свободного посещения до 13 июня. Гости смогут увидеть работы молодых художников из России, Бразилии, Кореи, Ирана и других стран. В этом году было много привнесенных инноваций: это и коллажи, и линогравюры, графика и диджитал, триптих, сграффито, акватинта на бумаге.

Победителем конкурса стала студентка Лолита Коровина из Братска. Девушка изобразила на картине машины скорой помощи, стоящие в ожидании вызовов.

- Я изобразила сюжет с уставшим работником скорой помощи. Наверняка в будущем человечество ждут новые вызовы, и профессия врача останется максимально почетной и нужной, - рассказала победительница Лолита Коровина.

Врачам, спасающим жизни пациентов с различными, в том числе редкими заболеваниями, посвящены работы Ольги Беркович, Алисы Марисовой, Юлии Ивановой, Дарьи Козловой и Надежды Варсеговой. Участвуя в конкурсе «Такеда», молодые художники вносят свой вклад в развитие современного искусства, готового расширять границы видимого.