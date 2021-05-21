Шойгу рассказал о новейших российских боевых роботах: "В состоянии самостоятельно воевать"

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, они в состоянии самостоятельно воевать", - заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое знание".

Министр отметил, что Вооруженные силы России за последние годы сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира.

По словам министра, сегодняшний день уровень "современности в стратегических ядерных силах" составляет 86 %.

Глава военного ведомства напомнил, что на вооружении России стоят ракетные комплексы "Авангард", продолжается испытания гиперзвуковой ракет "Циркон" идет развитие лазерных комплексов "Пересвет".

- Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня, это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки, - поделился Шойгу.

Министр подчеркнул, что мощь нашей армии увеличивается также за счет того, что российская промышленность встала "на достаточно надежные, основательные рельсы".

Шойгу также сообщил, что изменился подход в подготовке профессиональных кадров: конструкторы современного оружия начали читать лекции в военных вузах. В образовательных процессах используются самые современные методики и системы, единая электронная библиотека и "один понятный и ясный учебник истории".

Крупнейший образовательный просветительский онлайн-марафон "Новое знание" стартовал в России с 20 в 8 города страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте. Таким образом, до 22 мая каждый желающий может принять участие в марафоне и получить новые знания.

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