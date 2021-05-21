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21 мая 2021 21:21

Юрий Лоза: "Жванецкий относился к актерам как "братьям нашим меньшим". Вот почему прислушиваться к выступлениям Павла Майкова я бы не стал"

В Сети бурно обсуждают высказывание актера о том, что "мы - страна победившего быдла"
Татьяна ЗИМНЯЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мы позвонили «гласу народа» музыканту Юрию Лозе, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний актера

Мы позвонили «гласу народа» музыканту Юрию Лозе, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний актера

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Актер Павел Майков в интервью mk.ru раскритиковал современную действительность. В частности, он считает, что благодаря интернету люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством. Поэтому кино, театр и литература оставляют желать лучшего. Журналисты разжигают агрессию. «Что происходит в нашем обществе? - задался вопросом актер. - Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Зачем парад в мирном городе? Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла». Ну и понесли его по кочкам… Хотя Майков упредил и такую реакцию: «Раз человек начнет возмущаться – значит, я попал в десятку. Если бы я такое услышал, то к себе бы не отнес. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать. Все нормальные птицы разлетаются…»

Актер Павел Майков раскритиковал современную действительность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы позвонили «гласу народа» музыканту Юрию Лозе, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний актера.

- Павел Майков никогда не отличался суждениями, который можно отнести к нетленкам, - считает Лоза. - Как-то он пытался поюродствовать на тему моего «Плота». Поэтому если я буду о нем сейчас высказываться, мне скажут: Юра, ты с ним сводишь счеты. Я и не буду. Но что такое актер? Женская профессия. Актеры несамостоятельны в своих суждениях, они всю жизнь подчинятся воле режиссера, повторяют чужой текст. Михаил Жванецкий относился к актерам, как к «братьям нашим меньшим». Я, конечно, не столько категоричен. Но прислушиваться к их выступлениям я бы не стал. Вообще, слушать то, что говорит Майков, – это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он был назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был.

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