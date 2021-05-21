Как вернуть здоровье великой русской реке?

Волго-Ахтубинская пойма - оазис в южной части нашей страны.

Из-за изменения естественного режима паводков на Нижней Волге после строительства каскада ГЭС несколько десятков лет экосистема поймы была нарушена.

- Стало ясно, что без принятия специальных мер состояние природной системы Нижней Волги, которая полностью зависит от весенних затоплений поймы, будет ухудшаться, - прокомментировал Александр Гельфан. - Были прогнозы, что она обречена на деградацию. В маловодные годы, какими были 2019-й, 2020-й, конкуренция водопотребителей волжских регионов высока. Когда воды мало, ее мало недостаточно и в пойме. В целом специального попуска, который осуществляют по распоряжению Росводресурсов, достаточно, чтобы поддерживать ее устойчивое экологическое состояние.

35 ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Именно в Волго-Ахтубинской пойме сосредоточена основная часть работ проекта «Оздоровление Волги», за которые отвечает Федеральное агентство водных ресурсов.

- На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» возведено 17 водопропускных сооружений, - отметила начальник Управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Ирина Горобчук, - а до 2024 года их планируется построить более 70. К началу этого года расчищено 45 км водных объектов, экологическая реабилитация проведена более чем на 600 га ериков и озер поймы. 35 водных объектов восстановлены полностью.

Проект рассчитан на несколько лет, но волгоградские экологи уже отметили, что в 2021 году в лучшей степени оказались обводненными ерики и озера, на которых последние несколько лет шли мероприятия нацпроекта «Экология».

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ?

Специальный весенний попуск с максимальными сбросными расходами через Волгоградский гидроузел в этом году длился 5 дней. Вода благополучно зашла в пойму. А переливная плотина на ерике Каширин у хутора Невидимка, которую построили в рамках проекта «Оздоровление Волги», продолжает поддерживать уровень воды. Питается и сеть водотоков, избавляя жителей нескольких районов от нехватки воды.

Для засушливой полупустынной зоны южной части России Волго-Ахтубинская пойма настоящий оазис. А для близлежащих городов - «зеленые легкие», именно здесь формируется особый, очищенный от примесей и в меру увлажненный воздух. Для сохранения уникального объекта в пойме более 20 лет назад был создан природный парк, сотрудники которого делают все, чтобы сохранить этот оазис для будущих поколений.

Примечательно, что ценность парка признана на международном уровне. На сайте комитета природных ресурсов Волгоградской области написано: «29 июня 2011 года на заседании «Человек и биосфера» в Дрездене парк «Волго-Ахтубинская пойма» включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Примечательно, что он стал первой территорией регионального значения, внесенной в этот список».

НА ЗАМЕТКУ

Месяц Волги в спецпроекте Росводресурсов в Инстаграм @watertrasures и на сайте «Водные сокровища России»

СПРАВКА «КП»

Волго-Ахтубинская пойма - биосферный комплекс планетарного масштаба. Она достигает 30 км в ширину и порядка 450 км в длину.