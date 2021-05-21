В России отмечают День Волги

Так лотосы цветут в Волго-Ахтубинской пойме.
РЕКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Как по Волге-матери плыли мы на катере» - под таким заголовком 15 лет назад в «Комсомолке» был опубликован репортаж-сериал журналистов Николая Варсегова и Александра Мешкова об их волжской экспедиции от Ульяновска до Волгограда. Волга - мать, Волга - матушка - именно так мы привыкли называть эту реку, ассоциируя ее с матерью-кормилицей. Волга кормит и поит огромную территорию нашей страны.
- На ее берегах проживает без малого половина российского населения, - рассказал «Комсомолке» директор Института водных проблем Российской академии наук Александр Гельфан, - сосредоточена такая же доля промышленных производств, больше половины сельскохозяйственных земель и четверть рыбного промысла. Это одна из самых крупных транспортных магистралей, источник воды для многочисленных городов и поселков.
И ВЗОР ТЕРЯЕТСЯ В КРАСОТАХ
Низовья Волги - места особые. И это известно не только жителям России. Волго-Ахтубинская пойма является биологическим резерватом ЮНЕСКО. Ее территория от Волгограда до Астрахани изрезана многочисленными протоками, ериками, озерами. Они, в свою очередь, образуют живописный водный лабиринт с островами, пойменными лесами, заливными лугами и песчаными пляжами.
Вот как писал о тех местах поэт Петр Вяземский:
Здесь темный ряд лесов под ризою туманов,
Гряда воздушная синеющих курганов,
Вдали громада сел, лежащих по горам,
Луга, платящие дань злачную стадам,
Поля, одетые волнующимся златом, -
И взор теряется с прибережных вершин
В разнообразии богатом
Очаровательных картин.
И ПТИЦЫ, И ЛОТОСЫ
На берегах поймы любят отдыхать не только жители Волгограда и Волжского, но и гости из других регионов России и зарубежья. На возвышенных участках - красивейшие леса, дубравы, изобилие грибов и ягод.
Жемчужиной растительного мира Волго-Ахтубинской поймы считаются лотосы. В августе - сентябре они собирают множество туристов. В конце апреля - начале мая в окружающих пойму степях особенно красочно, там цветут тюльпаны.
В пойме гнездятся более 200 птиц. По оценке орнитологов, здесь созданы оптимальные условия для обитания как водоплавающих, так и хищных особей. Лебеди, утки, бакланы, цапли, черный коршун, тювик, чеглок, ястреб-тетеревятник, филин и, конечно же, символ этих мест - орлан-белохвост. Встречаются красивые и редкие птицы: золотистая щурка, сизоворонка, удод и др.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Волга - самая большая река Европы.
• Длина реки составляет
• 3530 км, площадь бассейна
• 1361 млн км2.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
День Волги отмечается во всех поволжских регионах. Эта традиция зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Цель праздника - привлечь внимание к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.