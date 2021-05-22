Узнать культуру ханты и манси и заглянуть в музей поморской варежки: создан виртуальный тур по многонациональной России

В проекте собраны видеоэкскурсии по музеям национальных культур со всей страны Фото: Кадр видео

«Широка страна моя родная…» — поётся в известной песне о России. Настолько широка, что большинство из нас за свою жизнь не успевают побывать во всех регионах, чтобы познакомиться с культурой хотя бы половины из 193 народов, населяющих её. А когда в 2020 году из-за пандемии и самоизоляции путешествовать по родной стране и знакомиться с культурными традициями и обычаями её жителей стало непросто, команда Ресурсного центра в сфере национальных отношений запустила проект «Виртуальный тур по многонациональной России», посвятив его Дню России.

Этнокультурным общественным организациям, у которых есть свой музей национальной культуры, предложили провести виртуальный тур по экспозиции, рассказать о том, как возник музей, что в нём хранится, зачем он был создан. Приглашение также приняли организации, у кого ещё не было музея, но скопилось много артефактов и было большое желание заявить о себе и своих проектах по сохранению и развитию культуры определённого народа.

В итоге видеописьма прилетели из самых разных уголков страны. Например, в музее истории и этнографии российских немцев Новосибирского областного Российско-Немецкого дома в настоящем «кессе» хранится настоящий венок невесты его вешали или ставили возле кровати новобрачных. Традиционная печь с кухонной утварью находится в национально-культурном объединении украинцев «Криниця» в городе Пушкино Московской области. Дом-музей «Этно-Кудо» имени В. И. Ромашкина в древнем эрзянском селе Подлесная Тавла в Мордовии за 14 лет принял более 90 тысяч посетителей. Культуру и традиции тульских евреев с 2012 года хранит музей центральной синагоги города, а в Саратове аналогичный музей был создан год назад. Выставочную экспозицию культуры ханты и манси «Одной земли народ Итмувёх» в проекте представило региональное отделение Ассамблеи народов России в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.

Фото: предоставлено Ресурсным центром в сфере национальных отношений

Из простой выставки творческой студии «Нить Ариадны» в Новодвинске Архангельской области родился целый музей поморской варежки, где сегодня не просто сохраняют традиции орнаментального вязания, но и увлекают этим творчеством всех желающих школьников, пенсионеров.

В культуру народов, проживающих в Новосибирской области, предлагает погрузиться Городской межнациональный центр Новосибирска, где силами национально-культурных организаций города собрана этнографическая экспозиция с национальными костюмами, предметами быта, живописи, народного творчества, этническими музыкальными инструментами и богатый фонд национальной литературы на 28 языках.

Фото: предоставлено Ресурсным центром в сфере национальных отношений

Вот такие участники откликнулись на приглашение Ресурсного центра в сфере национальных отношений. Ролики, иногда снятые на телефон, приходили из Сибири, Мордовии, Поморья, Подмосковья и центральной части России. Лучшие экскурсии размещены на YouTube-канале «Ресурсная среда» отдельным плейлистом. Собран и продолжает расширяться банк видеоэкскурсий по этнокультурным музеям, созданным при социально ориентированных некоммерческих организациях.

— Наш проект изначально был задуман, чтобы предоставить возможности этнокультурным НКО заявить о себе, своей культуре и традициях широкой интернет-аудитории, а сегодня основной акцент сместился на развитие внутреннего туризма, повышение туристической привлекательности регионов, создание новых точек этнокультурного притяжения, которые можно посетить во время путешествия, — рассказали в Ресурсном центре в сфере национальных отношений.

Фото: предоставлено Ресурсным центром в сфере национальных отношений

В 2021 году команда Центра решила продолжить проект и провести для лучших участников «Виртуального тура по многонациональной России» семинары с привлечением федеральных экспертов по развитию этнотуризма и региональных брендов. Это позволит увеличить число уникальных площадок с этнокультурными выставками, мотивировать социально-ориентированные НКО на создание национально-культурных музеев, сохранить культуру разных народов, проживающих в России, и донести её до подрастающих поколений доступным языком выразительных средств.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.