Опра Уинфри и Леди Гага рассказали о пережитых изнасилованиях

Телеведущая, и ранее рассказывавшая о том, что пережила в подростковом возрасте изнасилование, в кадре разоткровенничалась и впервые назвала имя насильника

Опра Уинфри и принц Гарри запустили новый телевизионный проект, посвященный психологическим проблемам "The Me You Can't See".

Сама телеведущая, и ранее рассказывавшая о том, что пережила в подростковом возрасте изнасилование, в кадре разоткровенничалась и впервые назвала имя насильника.

Им оказался ее двоюродный брат, надругавшийся над ней впервые, когда Опре было всего 9 лет. Насилие продолжалось в течение последующих четырех лет.

67-летняя Уинфри считает, что все длилось так долго потому, что она была неосведомлена о том, что такое секс, и что такое насилие со стороны взрослых, поэтому и скрывала все от матери и бабушки.

В одном из эпизодов приняла участие и певица Леди Гага. Она также в нескольких интервью говорила о том, что была когда-то изнасилована.

И в этот он раз она не стала называть имя конкретного мужчины, но поделилась некоторыми деталями: 19-летнюю девушку, только начинавшую свою сольную карьеру, изнасиловал музыкальный продюсер. Она забеременела, сделала аборт и долгие годы прибегала к помощи психолога, чтобы избавиться от ужасных воспоминаний, передает The Sun.

- Произошедшее изменило меня, изменило мои мысли. – посетовала она.