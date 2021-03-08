Опра Уинфри: слова Меган Маркл о «расизме» в королевской семье не относятся к Елизавете II

Принц Гарри и его жена Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская королева Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филип не имели отношения к разговорам в королевской семье про цвет кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила телеведущая Опра Уинфри, которая брала эксклюзивное интервью у герцога и герцогини.

По словам ведущей, Гарри не стал называть ей имя представителя королевской семьи, который позволил себе высказывания о цвете кожи его будущего ребенка, однако четко дал понять, что это была не королева Елизавета и не принц Филип.

- Он не сказал мне, кто это был. Однако он хотел, чтобы я была в курсе и рассказала, что это были не его бабушка и не его дед. Они не принимали участие в этих разговорах, - объяснила Опра Уинфри в эфире телеканала CBS в понедельник, 8 марта.

Напомним, интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей вышло в минувшее воскресенье. Это было первое интервью пары после того, как она покинула британскую королевскую семью и переехала в Соединенные Штаты. Меган Маркл во время этой беседы рассказала, что была шокирована разговорами в королевской семье о том, «насколько темной может быть кожа» ее сына, когда он родится. Герцогиня Сассекская сообщила, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, которое оказывали на нее некоторые представители королевской семьи.

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