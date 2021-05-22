Детей собираются лишить сосисок в школьных столовых. Хватит это терпеть!

СанПиН рекомендовал в два раза снизить рацион колбасных изделий в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все можно понять.

Времена непростые. Кругом враги.

Одним — зубы пора выбить, другие — шакалят по посольствам, третьи — обзываются и сами так называются.

Ухо надо держать востро.

Ладно Навальный, ладно Платошкин, даже Манижа.

Но сосиски-то за что?

Это ж как солянка с похмелья, как стопка к борщу, как глоток кваса с утра летом.

Оказывается, в начале года СанПиН рекомендовал в два раза снизить рацион колбасных изделий в школах — якобы в пользу овощей и фруктов (надо проверять). Звучит, как бальзам на душу адептов ЗОЖ-секты, начинающих утро со стакана теплой воды, сельдереевого смузи и холодного душа. Партия фрукторианцев и сыроедов — или «белые ходоки» (по цвету кожи и лица) в простонародье — пожалуй, самое модное движение сегодня. В 90-е голодная Россия перебивалась, чем могла, по праздникам заскакивая в «ресторан» Макдональдс на Тверской. В сытые нулевые позволяла себе все, что можно, запивая икру шампанским. А вот в напряженных десятых все решили резко опомниться и фанатично взяться за полбу и спаржу, купив гантели и беговые дорожки.

Только непонятно, дети тут при чем. Они, в отличие от помешанных на здоровьи взрослых, пока еще не думают о смерти. У них вся жизнь впереди, успеют перейти с каш и маминых супов на студенческий фастфуд и дошираки, а потом — на рукколу и соевое мясо. Дайте им насладиться вкусной, а не только полезной едой. И пройти кулинарную виа долоросу самостоятельно. Не отнимайте возможности испытывать счастье от питания. Уже потом купят калькулятор калорий и будут изнурять себя диетами. Если захотят.

Есть ли вообще длить наше жалкое существование на пару-тройку лет, если ради этого придется отказаться от сосисок?

Сосиски — это же не просто еда. Это символ постоянства, константа, вечный кайф для всех возрастов и полов. Легальный столовый наркотик. Универсальные патроны на войне желудков. Сосиски, как чай в Англии, не дали вымереть целым поколениям голодных студентов, да и не только. Сколько времени сэкономили на остальные радости жизни.

В конце концов, они напоминают нам, что иногда можно хулиганить и шалить, именно это и делает человека живым, а не процент висцерального жира. В унылой современной гегемонии сельдерея, вареных грудок и безвкусных брокколи должна остаться хоть какая-то отдушина.

Да и вообще. Что может быть вкуснее и проще?

Кипяток, две мясных палочки — через 5 минут можно снимать. Это не капризный гусь, пиленгас или буженина. Их не надо бояться или потеть над ними по 50 часов.

Детей собираются лишить сосисок в школьных столовых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сосиска — это антипонты.

Для тех, кто воспринимает еду как еду, а не как культ.

Все мы были молодыми и шли по протоптанной пращурами тропке — сосиски с макаронами, с тушеной капустой, пюре (некоторые крошили сосиски прямо в доширак перед завариванием). Но с опытом приходит осознание: сосиска — отдельный вид искусства. Самодостаточный продукт. Им нужно наслаждаться без гарнира и даже хлеба.

Сначала нежно полюбил с сыром, как только они появились: сварил — проткнул разок и ждешь, пока сырец выползает желтой лавой. К ним лучше кетчуп поострее + горчицу, если желудок не против. 2 к 1. Макнул плавно — и внутрь.

Затем хорошо пошли подкопченные. Плотные и с дымком. Есть в них особый шарм. Можно прям без всего, а можно и со сладким кетчупом.

Ну, а потом пришел к вечной классике — молочные. Их стали (комбинат рекламировать не буду, сами выбирайте) делать крупными и мясистыми. Если чуть переварить, то они превращаются в светло-розовые ракеты установки «С-400». К таким уместнее кетчуп с черным перцем. Специально продается. Дает нужный контраст и перчинку на послевкусии. Тогда — кайф.

Но, вообще, конечно, без соусов полезнее.

И не надо мудрить, как советуют извращенцы — шеф-повары: сливать воду, оставлять под крышкой, давать «настояться». Это не самогон. Просто сосиски. Их надо кусать зубами, пока горячие. Пережевывая, бережно катать по нёбу, глотать жадно, как первобытный человек у костра. В этом и есть суть — мгновенное умиротворение. Сладкая смерть голода.

Если говорить о безопасности, то сосиски, конечно, никак не вреднее разрешенных соков — сплошного сахара и суррогата. В конце концов, готовят их (для школ уж точно) по ГОСТу, из мяса и под контролем НИИ питания РАМН. И уж точно школьников не перекармливают в промышленных масштабах, это просто не в стиле российских столовых.

Пшено, булгур, кус-кус, отруби, нут — все это очень круто и полезно, но дети же не гуси, чтобы так питаться.

У меня трое детей, от четырех до 16 лет, среди них нет ни одного человека, который хоть раз отказался бы от сосисок. Все занимаются спортом сызмальства. Не злоупотребляют нездоровой пищей. Знают, что такое пост, режим тренировок и сборов. Старший с золотым значком ГТО не слезает с турников и проводит свободное от уроков время, стоя в планке. Средний — не вылезает с футбольного поля, видим только во время обеда и в кровати. Мелкая — королева всех дворовых площадок, домой с танцпола уходит последней, как только стемнело. Они абсолютно разные и независимые люди, дико непохожие и аномально похожие друг на друга.

И каждый уважает «шасишку». Ибо выросли на них.

Сосиски — это то, что объединяет семью с любыми вкусами и достатком в единый организм. Кухонная скрепа, неподвластная времени.

В еде, как и в жизни, есть обязательная нагрузка — белки, клетчатка, жиры и витамины. А есть — для души. Это как раз про сосиски.

«Сосиску будешь?» — неправильная постановка вопроса.

«Тебе сколько варить?» — правильная.

Отменяйте главенство белых актеров в кино, гендерные предрассудки, ЕГЭ, что угодно. Но отмена сосисок — последний шаг перед тем, как Земля налетит на небесную ось. Сосиски должны жить всегда. Даже если москвичи произносят это слово так, словно посередине стоит мягкий знак.