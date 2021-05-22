Влад Лисовец: "Пугачева - стильная? Вы еще Чайковского вспомните!"

Влад Лисовец на благотворительном вечере Чулпан Хаматовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стилист Влад Лисовец стал одним из гостей благотворительного вечера Чулпан Хаматовой, который совместили с премьерой фильма "Сахаров. Две жизни". 48-летний телеведущий появился перед публикой в кислотной водолазке и с дорогущей брендовой сумкой-авоськой, которую обыватели приняли за обычный черный пакет с ручками. "Оделся по своему вкусу, как мне нравится", - незамысловато объяснил Лисовец свой образ.

Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере фильма "Сахаров. Две жизни" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Надо ли сегодня говорить, что занимаешься благотворительностью, или лучше помогать непублично? - спросили журналисты стилиста.

- Когда об этом говорят, многие думают, что это пиар, что таким образом люди зарабатывают себе добрую славу. Но так или иначе, я знаю огромное количество людей, которые помогают по-настоящему. И я один из них, - поделился знаменитый гость. - На самом деле, я не вижу тут никаких противоречий. Любому медийному человеку, прежде, чем заниматься благотворительностью, надо было сначала стать известным, получить популярность. И чем более он популярен, тем больший кусок он может отстегнуть фондам. У неизвестного человека нет такой возможности, в тишине никто ничего не узнает. В тишине можно умереть от голода!

Когда-то давно мне тоже помогали, я ведь из небогатой семьи. Кто-то деньгами, кто-то давал одежду, кто-то кормил. Когда я был маленьким, азербайджанцы с рынка подкармливали меня овощами и фруктами. Может, конечно, они были не самые свежие... Но я это помню до сих пор!

- А надо ли привлекать к благотворительности популярных блогеров, тиктокеров?

- Да, им надо объяснять, что есть нуждающиеся люди, что надо делиться. Я думаю, что среди них очень много хороших ребят. У меня нет предубеждения насчет популярных блогеров, пусть даже совсем молоденьких. Все, что сейчас происходит, это нормально. Я не смотрю ТикТок, и сам вряд ли бы стал дурачиться перед камерой. Но я стараюсь все знать о героях соцсетей. Иначе можно на раз выпасть из современного мира. Мне хочется, чтобы вокруг было больше красивых людей.

Регина Тодоренко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что для вас значит красивый? Например, парень с цветным маникюром, как сейчас модно, - это красиво?

- Красивый для меня это, прежде всего, свободный, ухоженный, с хорошим чувством юмора, умеющий ухаживать за женщиной, уважающий взрослых и любящий детей. Таких, наверное, 1%!

- В нашем шоу-бизнесе есть такие?

- Это сложный вопрос. Ну, например, Леонид Агутин. Хотя он взрослый, конечно, не совсем уже парень.

- Как вам сегодняшняя мода, например, наряды Филиппа Киркорова за полмиллиона, увешанные игрушками? Это не слишком вычурно?

- Да Филипп может купить и за миллион, если ему это нравится, ради бога. Я бы эту сумму потратил на что-то другое, но я просто скромнее. А Киркоров - яркий артист, ему надо, чтобы было эффектно и дорого.

- А кто в шоу-бизнесе самый стильный?

- Ой, я даже не возьмусь обсуждать! Не хочу никого обижать. Вот вы сможете назвать кого-то стильного?

- Например, Зиверт.

- Ну, симпатичная. Женщин-то много. Но я по стилю еще выше, поэтому мои запросы очень высокие.

- А Пугачева - стильная?

- Слушайте, ну давайте еще Чайковского вспомним! Давайте начинать "Песню года" с Софией Ротару, Аллой Пугачевой и Юрием Антоновым! Как вы видите, я под него даже кошу, - отшутился стилист, набросив на лицо свои длинные пряди.

Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рома Зверь с женой Мариной Королевой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Проскуряков, Чулпан Хаматова, Роман Супер и Игорь Мишин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Мишин и Марианна Максимовская с мужем Василием Борисовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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