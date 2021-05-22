Творческий союз Виктории Дайнеко и Игоря Рудника берёт своё начало с выступления на «Фабрике Звёзд - 5»

Виктория Дайнеко презентует поклонникам свою новую видеоработу – клип «Если бы знал ты» на песню из недавно вышедшего EP певицы «Я-зима».

Авторы песни - певица Юлия Черняева, известная под псевдонимом «Лампочка», Иван Клименко (оба - Украина) и сама Виктория. Творческий тандем из певицы Лампочки, саунд-продюсеров и аранжировщиков - Сергея Прудия (HVNDI), Игоря Полонского занимался музыкальным сопровождением к песне. Над вокалом Виктория Дайнеко работала с музыкальным директором Продюсерского центра Игоря Матвиенко – Игорем Полонским.

Виктория Дайнеко презентует поклонникам свою новую видеоработу – клип «Если бы знал ты»

«С песни «Если бы знал ты», начался мой мини альбом «Я-зима». Её пела очень возлюбленная девушка, в апреле 2019 года. Целый месяц встречалась с новым парнем и буквально витала в облаках от счастья. Во что превратилась эта история, неважно. Важна песня, которая появилась в тот момент», - комментирует Виктория.

Лиричная композиция «Если бы знал ты», по мнению певицы является олицетворением нового EP, и именно этой песне была так важна визуальная составляющая. «Обсуждая сюжет клипа я сразу поняла, что в нём должны присутствовать танцы. Игорь Рудник, на мой взгляд, лучший профессионал в своем деле, который сможет увидеть историю моими глазами», - признается Виктория.

Бывший возлюбленный снял для Вики Дайнеко новый клип

Творческий союз Виктории Дайнеко и Игоря Рудника берёт своё начало с выступления на «Фабрике Звёзд - 5» с песней «Лейла», где певица одержала победу. Этот творческий тандем в прошлом связывали романтические отношения, которые завершились после проекта.

В совместной работе над клипом «Если бы знал ты» российский танцор, хореограф шоу «Танцы» на ТНТ – Игорь Рудник выступил в новом амплуа – режиссёра клипа. «Мы видим наших героев, у которых есть некий конфликт, воплотившейся в танце. Вика появляется на экранах телевизоров с клипом, но герои не догадываются, что именно она наблюдает за ними», - рассказал режиссёр.