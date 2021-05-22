В скором времени медведь будет направлен в Московский зоопарк, где специалисты смогут провести необходимые обследования

Белого медведя, нуждающегося в срочной реабилитации, смогли перевезти из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России. Это стало возможным благодаря совместным усилиям якутских учёных-экологов, Русского географического общества, российского министерства обороны и экспертов Московского зоопарка. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила пресс-служба РГО.

11 мая белый медведь вышел к людям около поселка Джебарики-Хая Томпонского района, который находится в более чем тысяче километров от арктического побережья. Истощенное животное подошло к жилым домам. Ученые выясняют, как животное оказалось так далеко от своего ареала. На следующий день после заседания межведомственное рабочей группы по работе в Программе реабилитации осиротевших детенышей белого медведя Росприроднадзор разрешил изъять медведя из естественно среды обитания, чтобы спасти ему жизнь.

Минобороны России помогло РГО в транспортировке белого медведя из Якутии в Москву

Животное отловили и доставили его в Республиканский зоопарк «Орто-Дойду». Во время обследования специалисты установили, что у пойманной молодой самки медведя есть проблемы с пищеварением, дефицит массы тела, а также отсутствует один клык. Зверю требовалась срочная реабилитация. Помочь в этом согласился Московский зоопарк, однако для этого медведя необходимо было транспортировать в столицу.

По обращению РГО и Московского зоопарка в российском министерстве обороны приняли решение доставить животное попутным самолетом военно-транспортной авиации военно-космических сил РФ. Благодаря развитой инфраструктуры аэродромов военного ведомства и возможностей авиации удалось быстро отправить сотрудников Московского зоопарка и подопечное животное в специальном оборудовании в Москву.

- Благодаря оперативным действиям специалистов и военных на всех этапах операции по спасению редкого «краснокнижного» животного, молодую самку белого медведя смогли спасти от истощения и сохранить ей жизнь, - говорится в сообщении.

В скором времени медведь будет направлен в Московский зоопарк, где специалисты смогут провести необходимые обследования и обеспечить реабилитацию зверя. После будет решаться его дальнейшая судьба.