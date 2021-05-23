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Общество23 мая 2021 7:00

Анатолий Карпов первым сделал ход к своему юбилею

В воскресенье, 23 мая, Чемпиону Мира по шахматам, депутату Госдумы и другу «Комсомолки» исполняется 70 лет
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Шахматист, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов.

Шахматист, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Это фото (см. ниже) Анатолия Карпова я сделал в Гостином дворе 15 июня 2017-го, перед самым началом Прямой линии с Владимиром Путиным.

Анатолий Карпов в Гостином дворе 15 июня 2017 года.

Фото: Александр ГАМОВ

- Какой у меня вопрос к президенту? - улыбнулся Чемпион Мира. - Не догадаетесь ни за что! О продовольственной безопасности!

А вот - фрагмент интервью, которое Анатолий Евгеньевич дал нам с Кирилом Серовым 11 января этого года.

- Что бы вы хотели передать нашим читателям, слушателям? - спросили мы тогда у Карпова - а это, кстати, был первый рабочий день 2021-го.

- Поскольку мы уже год находимся в особой ситуации, то в первую очередь, конечно, желаю здоровья, - сказал Анатолий Евгеньевич. - И тем, кто не заразился вирусом в прошлом году, чтобы он и в этом обошел стороной. А тем, кто заразился и выздоровел, чтобы прожил год без последствий. Так как раньше мы здоровья желали формально, то сейчас мы понимаем, что это очень важное пожелание.

- Мы знаем Анатолия Карпова как человека, который может мыслить на много ходов вперед, вот если взглянуть в будущее, что ждет страну, нас с вами?

- Ну, даже не ждет, а чего бы я пожелал…

Когда учился на экономическом факультете Ленинградского университета, понятно, что мы занимались и международной экономикой, и нашей экономической политикой. И, когда мы помогали разным странам, в первую очередь, Африке, у меня все время мысли были такие... Вот если у нас большие ресурсы, то, конечно, можно смотреть на весь мир.

Но, главная стабильность государства - это благополучие и здоровье своего народа, своего общества. А мы об этом забывали, и, к сожалению, Советский Союз (в том числе, и по этой причине) развалился.

И вот мне хотелось бы пожелать, чтобы народы России так же, как и сейчас, - и дальше жили в мире и дружбе. И, если мы будем, как одна семья, - то ничто нам не страшно.

...Карпов всегда - сама неожиданность. Готовя накануне юбилея к публикации эту заметку, я достал с полки трёхтомник его своеобразных шахматных мемуаров, которые Анатолий Евгеньевич передал мне месяца два назад.

Шахматные мемуары Анатолия Карпова.

Фото: Александр ГАМОВ

Ещё раз взглянул на надпись (см. фото): «Александру Гамову, с пожеланием всяческих удач, здоровья и добра! А.Карпов». И... только тут обратил внимание на дату: «23. 5. 2021».

Анатолий Карпов загодя отметил дату своего юбилея в автографе.

Фото: Александр ГАМОВ

Вот и получается, что Чемпион и на этот раз сделал ход первым - и, прежде чем мы поздравим его с 70-летием, сам загодя отметил в своём трёхтомнике эту замечательную для всего шахматного, и не только, мира - дату.

С днём рождения, дорогой Анатолий Евгеньевич! «Комсомолка» от души желает Вам, давнему и верному другу нашей газеты, здоровья и новых победных ходов - в жизни, спорте и в многогранной общественной деятельности.

Ура Анатолию Карпову!

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