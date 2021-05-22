«Не ощущаю себя старым!»: Сергей Жуков – о юбилее и доходах за хиты и бизнес

Сергей Жуков с женой Региной, детьми — Мироном, Никой и Энджелом. Фото: Instagram.com

Сегодня Сергей Жуков отмечает 45-й день рождения. Гулять будет вечером 22 мая в 22 часа — планируется большая вечеринка в его «Руки Вверх!» баре, что в самом центре Москвы. Жуков до сих пор легко может зажигать на сцене ночь напролет. Подпевает ему и молодежь, и те фанаты группы «Руки Вверх!», кому давно «за сорок».

С утра очень трогательно Жукова поздравила супруга Регина Бурд: «Спасибо твоим маме и папе, которые подарили нам тебя. Твоя мудрость успокаивает, твоя неуёмная фантазия не даёт скучать. Мы счастливы проживать каждый день рядом с тобой, знать все твои привычки и одновременно узнавать тебя заново. Спасибо, что в каждой непонятной ситуации ты говоришь: «Я всё решу, родная». С тобой слово «мы» обрело иной смысл. С днём рождения, наш любимый, Сереженька». Дети Ника и Энджел записали для папы трогательный клип. Кстати, лидер «Руки Вверх!» многодетный отец – у Жукова четверо детей.

Сергей Жуков получил музыкальное видеопоздравление от детей. Фото: Instagram.com

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» поздравляли Сергея Жукова и расспрашивали его и о возрасте, и о современной музыке.

- Сергей, молодежь слушает сейчас песни группы «Руки Вверх». Как вам этот феномен?

- Тут все очень просто. Все циклично в мире: мода, музыка, еда и так далее. Девушки, например, больше понимают это – ориентируясь на цикличность моды. Через 20-30 лет снова возвращаются из 70-х: большие пиджаки, клеши, яркие вещи. То же самое и в музыке – вот сейчас в трендах 90-е. Так получилось, что мы, как законодатели танцевальной музыки 90-х, стали воплощением этих модных трендов. Поэтому меня так по-дружески все молодые группы называют Батей, Папой. Приятно, что для кого-то я являюсь музыкальным папкой, что берут пример с наших старых песен. Но я-то их писал левой ногой, как говорится. Мы тогда не задумывались над этим - просто делали. Аппаратуры не было, интернета не было... Поэтому писали так, как могли это записать.

- Чем вы сейчас занимаетесь в плане музыки?

- Занимаюсь музыкой, продолжаю писать. Вчера вышел еще один сингл «Руки Вверх». 25 лет – в этом году у «Руки Вверх». 25 лет мы на сцене. Мы без амбиций в том отношении, чтобы перебить кого-то в топах, выйти на первые места, еще что-то. Мы – старой формации музыканты: делаем все, как нам нравится. И работаем с любовью к нашему слушателю, зрителю. Пусть он будет наш – старый и проверенный. Это уже и мамы с огромным количеством детей, и молодежь. Мне кажется, покуда мы это делаем, чувствуем себя молодыми.

- С кем-нибудь из молодых исполнителей готовы вступить в коллаборацию? С тем же Моргенштерном, например, готовы что-нибудь записать?

- Как говорил Киркоров? Вы плохо готовитесь к интервью! Потому что только за этот год у меня вышло пять коллабораций с самыми модными артистами. Две недели назад с Клавой Кокой, до этого с Вованом, до этого с Artik&Asti, до этого с Little Big. Мы это уже давно делаем. И это тоже интересная часть творчества. А что касается вот совсем каких-то Моргенштернов, как вы говорите. Открою вам секрет, откройте альбом Моргенштерна - там вы найдете песню «18 мне уже», которую перепел Моргенштерн.

- И как вам, кстати? Он чего-нибудь от себя добавлял?

- Ну, добавил все матные слова, которые есть в рационе. И переделал…

- Как мы дошли до этого вот? До мата в текстах песен? Были ли ощущения в начале нулевых, что мы до такого дойдем?

- Вопрос сложный. Наверное, не нам отвечать на него, а поколению, ответственному за это все – тем, кто это слушает и воспринимает. Но, знаете, мы в свое время подверглись жесточайшей критике за то, что пели «звОнишь ей домой», потому что ударение стояло не там. Или за слово «дебошил», а не дебоширил. И поэтому писали: «колхозная группа «Руки Вверх» - это кошмар, ужас, расстрелять, выгнать с эстрады…» Я бы хотел к тем журналистам быстренько заскочить - посмотреть в двадцать первый год, что бы они тогда сказали: по поводу реакций на «звОнишь» или «звонИшь». Поэтому у каждого поколения свои вопросы, но вот сейчас вопросы такие. Знаете: мои дети это не слушают. Наверное, вот вам ответ.

- Неприличный вопрос. Вы себя старым ощущаете?

- Не ощущаю себя старым покуда окружен огромным количеством детей. У меня четверо детей! Знаете, я просто смотрю на них и понимаю, что они мне не дадут состариться. Во всяком случае, в ближайшее время.

- Ваш бизнес продолжает развиваться?

- Мы делаем веселые в хорошей ностальгической нотке 90-х «Руки Вверх!» бары по всей стране. У нас уже 14 городов – это большая сетка, которая начинает перерастать в небольшую империю. Также у нас с женой кондитерские. Мы работаем на ту же аудиторию, которой я пою. Это семьи, мамочки с детьми. Поэтому у нас сладкий и добрый бизнес. Он-то, думаю, не приносит такие доходы, как музыка, но это очень хорошее и доброе дело.

- Оказалось, что забойные хиты «Руки Вверх» приносят больше денег, чем сладкий бизнес?

- Оказалось, что хиты!