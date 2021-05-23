Шоу «Евровидение-2021»: Поражение Манижи — победа здоровой России

Формальное поражение Манижи - победа России здорового человека Фото: REUTERS

Мало кто помнит, но в 2020 году состоялось виртуальное «Евровидение»: буквально среди роботов. Соревновались нейросети, искусственный интеллект симулировал и моделировал песни, придуманные специальными программами. Из 13 стран лучшей оказались Нидерланды. Претенденты на победу были вовсе не суррогатными пустышками, они оказались пугающе похожими на оригинал. Победила Австралия, песня которой была создана на основе звуков, издаваемых коалами, кукабарами (гигантские зимородки) и тасманскими дьяволами. Композицию посвятили пожарам в Австралии.

Если честно, это идеальная модель шоу — бессмысленного и нудного. В скором времени к этому все и должно прийти. Соревнование бездушных машин, имитирующих музыку и вслепую расставляющих оценки «артистам». Ведь «Евровидение» давно уже не имеет (имело ли?) никакого отношения к музыке. Там нет и никогда не будет Адель, Rammstein, Стинга, Дуа Липы, Джона Ньюмана, Стромаэ, Coldplay и даже System Of A Down никогда не выступят за родную Армению.

«Евровидение» давно уже не имеет (имело ли?) никакого отношения к музыке Фото: REUTERS

Шоу нужно для генерирования хайпа.

И задачу оно выполняет каждый год.

Участник от Швейцарии Джон Мухарремай, также известный как Gjon’s Tears Фото: REUTERS

В Роттердаме «Евровидение-2021» завершилось победой Италии, как и предвещали букмекеры. И что это изменило в мировом порядке вещей? Кроме того, что страна с чуть ли не самой угрожающей эпидемиологической аурой огребла организационных проблем в связи с перманентным течением пандемии коронавируса.

Гораздо интереснее понять, что получила Россия от этого конкурса. В финале оплеванная с ног до головы согражданами Манижа выложилась на 200%, скорректировала актерскую работу, отыграв самоварную бабу в стиле ломкого робота Вертера и добавила огня на последней минуте песни Russian Woman. Блестяще выдержала темп и тяжелые опоры костюма (артистка признавалась, что железяками, на которых крепилась чайная баба, набила себе шишки на спине и плечах). Сдюжила.

Ее формальное поражение — большая победа.

Победа над собой: справиться с ушатами проклятий и отменно выступить, да так, что иностранцы скандируют текст песни про русскую женщину мало кто бы смог. Теперь хоть на Эверест, хоть на «Грэмми».

Победа над стереотипами: атаковали Манижу как раз одушевленные предрассудки в виде плюющих ядом комментаторов. Вызывать бесов песней пытались украинцы из группы Go_A, а получилось у Манижи. Парадокс.

В финале оплеванная с ног до головы согражданами Манижа выложилась на 200% Фото: REUTERS

Победа над клишированным восприятием России: иностранцы всерьез заслушиваются песней Russian Woman (22 миллиона просмотров у двух роликов композиции в Youtube) и признаются, что во время этого в них начинает клокотать русская женщина. Хотя они — итальянцы или французы. Каково?

Победа русской речи над жалким лебезением перед инглишем: впервые с 2003 года на сцене «Евровидения» прозвучала песня на нашем родном языке. Яна Рудковская поворотила нос от такой неосмотрительности — мол, без английского в конкурсе ловить нечего. Да и плевать. Почему мы должны подстраиваться?

Впервые с 2003 года на сцене «Евровидения» прозвучала песня на нашем родном языке. Фото: REUTERS

Победа над соперниками: Манижа выиграла конкурс текстов Eurostory Best Lyrics Award — песня Russian Woman стала лучшей по смыслу и посылу среди всех композиций шоу в этом году.

Недобор баллов в основной таблице конкурса — фигня. Прежде всего, феномен Манижи — победа России здорового человека, где нацменьшинства не гонят поганой метлой.

Победа России, рожденных в СССР людей, уважающих всех, кто с любовью и радостью говорит по-русски и трудится на благо нашей страны.

Гораздо интереснее понять, что получила Россия от этого конкурса. Фото: REUTERS

Триумф эмпатии и широкой души русских людей. Принимающей всех, кто не наглеет и готов пахать.

Странно было бы ждать оглушительного успеха России в столь ангажированном конкурсе. Даже супертолерантная Манижа, вышедшая на бой с ветряными мельницами с открытым забралом, не растопила сердца зашоренных арбитров.

По нулям ей выставили Италия, Испания, Мальта, само собой, Украина и другие специалисты.

Это что?

Чем, к примеру, лучше Манижи представительница Мальты Дестини Чукуньере, чудом выползшая на третье место после профессионального голосования? Тоже бодипозитив, тоже самоирония, тоже принятие собственного естества и тоже энергия. При гораздо более примитивном номере и песне. И все же — 255 баллов.

Победители конкурса - Maneskin из Италии Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

А истеричные женоподобные «рокеры» Maneskin из Италии с максимально блеклой вторичной песней, которую на утро никто не сможет вспомнить. Правда, заслуженные победители? Хм.

Ладно.

Теперь по по существу: балаган пора заканчивать.

Мы — серьезная страна, где Чайковский, Свиридов и Шостакович подготовили почву для Артемьева, Рыбникова и Петрова.

Где Хворостовский, Высоцкий и Камбурова пришли на смену Шаляпину, Лемешеву и Зыкиной.

Давно уже хватит слать на такой важный и ответственный конкурс как «Евровидение» разнузданных и порочащих облик страны, легкомысленных певиц типа Манижи. У нас есть прекрасные артисты для того, чтобы выигрывать: Дима Билан, Сережа Лазарев, Полина Гагарина.

Кто еще?

Олег Газманов в хорошей форме.

Лолита. Денис Майданов.

Little Big — вон какой умный и интересный текст UNO придумали в прошлом году. Не то, что Russian Woman. Вся страна билась в экстазе и дрыгала ногами.

Да, пускай они уже участвовали. Но никто не запрещает петь в шоу до тех пор, пока не выиграешь. До старости. Пока инсульт не разлучит вас.

Почему нет?

Участник из Германии Йендрик Зигварт Фото: REUTERS

Резидент Comedy Club Павел Воля и вовсе предложил отправить Надежду Кадышеву. Ведь она — ТОЧНО настоящая русская женщина: 61 год, столько опыта и хитов в арсенале.

Пусть кто попробует только пикнуть на нас!

В асфальт закатаем. Зубы выбьем.

Можем повторить.

Ра.

Си.

Я.