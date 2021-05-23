Модель Алеся Кафельникова вышла замуж за экс-жениха Ходченковой

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Фото: Инстаграм.

22-летняя модель Алеся Кафельникова вышла замуж за 35-летнего владельца рекламного агентства Георгия Петришина. Новость о бракосочетании Алеся рассказала в своем Инстагарме. Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала свою фотографию в свадебном платье с букетом цветов в руках.

- Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца, - написал Алеся в подписи к фото.

В загс модель пошла примерно на пятом-шестом месяце беременности. И хотя сама Алеся тщательно скрывает свое «интересное положение», его рассекретили ее приятельницы. В Инстаграмах подруг Кафельниковой то и дело появлялись ее фото с внушительным животиком. Беременность модели уже невозможно скрыть даже очень пышными платьями. Очевидно, что пополнение в паре Кафельниковой и Петришина случится совсем скоро.

Новость о бракосочетании Алеся рассказала в своем Инстагарме.

О романе модели и бизнесмена стало известно в прошлом году. Возлюбленный дочери теннисиста часто летал к ней в Париж, где манекенщица до недавнего времени жила и работала. С декабря влюбленные улетели на зимовку на Бали, сняв красивую виллу на берегу океана. Именно тогда и поползли слухи о том, то Леся ждет ребенка. Мол, именно поэтому модель внезапно прервала карьеру и уединилась с отцом своего будущего малыша на индонезийском острове. Но накануне родов она все-таки вернулась в Москву.

С бизнесменом Георгием Петришиным Алесю познакомили общие друзья.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - рассказывала Кафельникова. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Петришин быстро завоевал сердце дочери спортсмена: уже совсем скоро Алеся называла бойфренда в Инстаграме «Моя вселенная». Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Петришин начал встречаться со Светланой в 2011 году. В мае 2015 года бизнесмен сделал актрисе предложение на сцене театра. Светлана сказала "да". Но в итоге год спустя они расстались.

Георгий встречался и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.