Победителя «Евровидения» солиста группы M neskin Дамиано Давида первой поздравила с победой его девушка

Солист группы Måneskin Дамиано Давид, по всеобщему мнению зрителей стал одним из самых ярких участников «Евровидения» 2021 года. Фото: Инстаграм.

Победу на международном конкурсе песни «Евровидение-2021» одержала итальянская рок-группа Måneskin. С песней «Zitti E Buoni» («Молчи и веди себя хорошо») они вырвались вперед, опередив Францию и Швейцарию. По суммарным результатам зрительского голосования и жюри группа Måneskin получили 524 балла. Российская исполнительница Манижа заняла на конкурсе девятое место.

Победа на «Евровидении» стала отличным подарком к пятилетию группы Måneskin. Фото: Инстаграм.

Победа на «Евровидении» стала отличным подарком к пятилетию группы Måneskin. В 2016 году ее создали студенты римского лицея имени Джона Кеннеди. В состав коллектива вошли вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Необычное для Италии название группе придумала ее основательница Виктория – у девушки есть датские корни. В переводе с датского языка Måneskin означает «Лунный свет».

Выразительное лицо с классическим римским носом и рельефными скулами обеспечило Дамиано внимание поклонниц со всей Европы. Фото: Инстаграм.

Солист группы Måneskin Дамиано Давид, по всеобщему мнению зрителей стал одним из самых ярких участников «Евровидения» 2021 года. Выразительное лицо с классическим римским носом и рельефными скулами обеспечило ему внимание поклонниц со всей Европы.

Дамиано родился в Риме 8 января 1999 года. Будущий рокер учился в лицее, но бросил его ради музыкальной карьеры. Поначалу дела у группы Måneskin шли не ахти: музыкальный коллектив выступал на улицах района Колли Портуэнси в Риме, а также в историческом центре столицы Италии.

Уже четыре года Дамиано связываю отношения с 25-летней итальянкой Джорджией Солери. Фото: Инстаграм.

Известность к группе пришла в 2017 году, когда группа приняла участие в итальянском шоу «Х-фактор» и зажгла в финале. Они моментально стали звездами. С тех пор Måneskin стала одной из топовых рок-групп Италии.

Победитель "Евровидения" со своей девушкой Джорджией Солери. Фото: Инстаграм.

Глядя на яркие костюмы, черную подводку для глаз, перья, стразы и каблуки, в которых Дамиано Давид выступал на «Евровидении», его легко заподозрить в нетрадиционной ориентации. Но, несмотря на экстравагантные образы, фронтмен Måneskin вполне себе увлекается девушками. Его избранница – вовсе не его коллега по группе Виктория Де Анжелис, как судачили итальянские таблоиды. Как сообщает Ruetir, уже четыре года Дамиано связываю отношения с 25-летней итальянкой Джорджией Солери.

Минувшим вечером девушка выдала себя, горячо болея за Måneskin. Фото: Инстаграм.

Джорджия – известный в Италии блогер. Пара не публикует совместные фото в соцсетях. Но минувшим вечером девушка выдала себя, горячо болея за Måneskin.

В сториз Джорджия опубликовала серию роликов, демонстрирующих, как она переживает за любимого во время прямого эфира «Евровидения». Фото: Инстаграм.

В сториз Джорджия опубликовала серию роликов, демонстрирующих, как она переживает за любимого во время прямого эфира «Евровидения». А когда Måneskin одержал победу, Джорджия первой эмоционально поздравила своего парня с первым местом в финале песенного конкурса.