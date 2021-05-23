Кенгуру-альбинос, небывалая жара, вышиванка Зеленского: 10 самых ярких фотографий за минувшую неделю

На прошлой неделе любители позагорать смогли насладиться аномальной для мая жаркой погодой, которая установилась в Центральной России. Такой жары 17 мая не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в частном зоопарке в Казани родился редчайший кенгуру-альбинос, а в Балтийске прошли показательные выступления морских пехотинцев во время празднования 318-й годовщины основания Балтийского флота.

В США тем временем состоялась церемония открытия Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, где американский лидер Джо Байден запомнился своим свистом в честь выпускников.

Кроме того, певица Манижа выступила на конкурсе Евровидение-2021, но победителем стала итальянская рок-группа Måneskin, которая оригинально отпраздновала первое место.

Сайт «Комсомольская правда» расскажет, чем запомнилась прошедшая неделя в фотографиях.

Показательные выступления морских пехотинцев во время празднования 318-й годовщины основания Балтийского флота. Калининградская область, г Балтийск Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден свистит в честь выпускников во время церемонии открытия Академии береговой охраны США в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, США, 19 мая 2021 года Фото: REUTERS

В частном зоопарке в Казани родился редчайший кенгуру-альбинос. Новорожденная - девочка, ее назвали Алисой. Детеныш появился у пары кенгуру Беннета Фото: REUTERS

Всю неделю Израиль и палестинские боевики из сектора Газа обменивались ракетно-бомбовыми ударами друг по другу. На фото израильский комплекс ПРО “Железный купол” уничтожает ракету запущенную из сектора Газа Фото: REUTERS

Певица Манижа на конкурсе Евровидение 2021 легко прошла в финал конкурса, но в итоге заняла лишь 9 место Фото: REUTERS

Победителем конкурса Евровидение 2021 стала итальянская группа рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Она получила 524 балла по итогам голосования. На фото солист группы Zitti E Buoni отмечает победу Фото: REUTERS

Гигантская инсталляция французского художника JR, была установлена на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней в Париже Фото: REUTERS

Столпотворением закончилась автограф сессия актеров фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине в Москве. В итоге Роспотребнадзор опечатал магазин из-за несоблюдения аниковидных правил. Скриншот видео Ruptly