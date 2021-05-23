Пока для Славика спасение от смерти – просто игра

Слава пока не понимает, как серьезно болен

Славик из тех детей, которых все обожают и тискают – голубые глазищи, бровки домиком, улыбка, как у мультяшного енота. Вот только чем дальше, тем больше родители вынуждены запирать свое сокровище дома, подальше от восхищенных окружающих и друзей, с которыми Славик так любит играть. Конечно же, прячут его не от самих людей, а от вирусов, которыми и взрослые, и дети могут нечаянно заразить малыша. А Славе болеть нельзя. Ведь, по сути, безвредные для других детей ОРВИ и гриппы для него могут оказаться смертельными.

Слава пока не понимает, как серьезно болен. Он послушно горстями лопает таблетки «за папу и за маму!»; дышит ингалятором, думая, что именно так положено смотреть мультики; и прыгает на батуте не потому, что врач прописал, «чтобы мокрота отходила», а просто потому, что это весело! Пока для мальчика спасение его от смерти – просто игра. Его главная забота - пойдет ли он сегодня гулять? И еще, почему родители забрали его из изостудии, где ему так нравилось? И, конечно же, почему мама иногда без причины плачет?

Гулять ему все чаще нельзя, ходить на рисование – тем более, а мама плачет по вполне определенной причине – потому что никаких денег в семье не хватает на лекарства для сына, которому диагностировали тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. При нем вся слизь в организме слишком вязкая. Из-за этого больной не может нормально переваривать еду, не может дышать. Эта болезнь чем-то похожа на сахарный диабет: если вовремя лечить, можно спокойно дожить до старости. А вот если махнуть рукой – ребенка очень быстро не станет. Постепенно легкие забьются вязкой мокротой, в которой разовьются полчища бактерий и Славик просто задохнется.

Родители, конечно же, нацелены на спасение сына, и папа вкалывает на работе с утра до ночи, чтобы у сына было все необходимое лечение. Вот только его зарплаты все равно не хватает. Например, сейчас у мальчика сильнейшее обострение – в легких поселилась так называемая «синегнойная палочка», на которую не действуют даже антибиотики. И очистить легкие Славе поможет только препарат Гианеб, после лечения которым ребенок сможет, наконец, откашляться. Но годовой курс лечения им стоит 93 600 рублей, и этот препарат детям не выдают бесплатно.

Пожалуйста, помогите собрать средства, чтобы Славик так никогда и не узнал на себе, что его болезнь называют смертельной.

Звоните (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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