Российские школьники перешли в эконом-класс: эксперты выяснили, на что наши дети копят деньги

Пандемия заставила российских школьников изменить свое отношение к карманным деньгам Фото: Shutterstock

А вот и нет, вовсе не на новые мобильники и не на модный «прикид» копят деньги российские школьники! По крайней мере, большинство из них. Это выяснили эксперты образовательного интернет-ресурса «ЯКласс», опросив больше тысячи учеников 7-11 классов со всей страны.

Оказывается, половина старшеклассников собирает деньги вообще без цели - просто в качестве финансовой подушки. Выражаясь экономическим языком, формирует свой личный стабилизационный фонд. Каждый пятый откладывает деньги на новую технику, а каждый шестой - на дополнительное образование (подробнее см. «Только цифры»). Серьезная нынче молодежь пошла, осознанная.

Возможно, если бы с деньгами было проще, то и собирали бы школьники на что-то более конкретное. Но все упирается в финансовый вопрос: почти 80% школьников кладут «в копилку» не больше тысячи рублей в месяц. И лишь 9% детей на вопрос «Ты в каком классе?» могут смело отвечать: «Буржуазия» - они откладывают больше 3000 рублей в месяц.

При этом пандемия заставила российских школьников изменить свое отношение к карманным деньгам. Две трети старшеклассников стали меньше тратить на развлечения и кафе, а 11% устроились на подработку, чтобы помочь родителям финансово в сложное время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что собирают деньги старшеклассники

Без цели, на формирование финансовой подушки – 49%

Гаджеты и электроника – 19%

Учебные курсы и дополнительное образование – 16%

Брендовая одежда и обувь – 10%

Путешествия без родителей – 6%

Какую сумму в месяц откладывают школьники

До 500 рублей – 49%

От 500 до 1000 рублей – 29%

От 1000 до 3000 рублей – 13%

Больше 1000 рублей – 9%

По данным «ЯКласс». Опрошено 1083 ученика 7-11 классов из 85 регионов России.