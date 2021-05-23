В Кронштадт запустили туристические метеоры из центра Петербурга

Новый водный маршрут подарили Кронштадту ко Дню города. Фото: АНО «Остров фортов»

Новый водный маршрут подарили Кронштадту ко Дню города. Теперь добраться на побережье Котлина, который стремительно превращается в единственный остров-музей истории флота в мире, можно будет прямо от Медного всадника. Центр Петербурга с туристическим Кронштадтом связали метеоры.

ОТ МЕДНОГО ВСАДНИКА – НА АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ

Тестовый рейс в сторону Котлина отправился с причала «Медный всадник» утром 22 мая. Подобрав народ у Зимнего дворца, метеор завернул в Малую Неву и вышел в Финский залив. Среди первых пассажиров «Золотой стрелы», которая, казалось, неслась быстрее пули, были и семьи с детьми, отличившимися в кронштадтских районных конкурсах. Автор сих строк разделил приятную дорогу с петербурженкой, которая везла на Котлин сразу четырех талантливых внучек.

50 минут в пути пролетели незаметно: помимо захватывающих видов, пассажиров развлекают экскурсией. Пока метеоры, которые будут курсировать до конца лета, станут выполнять по четыре рейса в каждую сторону ежедневно. Стоимость билета туда-обратно, включая экскурсию, – 2200 рублей.

– Всего у нас в парке девять скоростных метеоров вместительность 116 пассажиров, – пояснил гендиректор компании-перевозчика «Нева Тревел» Юрий Набатов. – Пока понаблюдаем за пассажиропотоком. Если спрос повысится, выпустим на линию еще несколько судов.

Конечная остановка нового водного маршрута – Зимняя пристань в самом центре Кронштадта. Но мы выходим чуть раньше, на причале у форта «Петр Первый» и направляемся по дамбе, которая ведет прямиком на Аллею героев российского флота в музейно-историческом парке «Остров фортов».

Фото: АНО «Остров фортов»

Интересное – что для детей, что для родителей – общественное пространство выросло на южном побережье Котлина меньше чем за год и продолжает прирастать новыми зелеными «кварталами». На сегодня площадь парка составляет девять гектаров. Он включает площадь для городских мероприятий, огромную детскую площадку, яблоневый сад с прудиком, панорамные качели вместимостью до 24 человек, платный веревочный парк и целую сеть парковых дорожек. По соседству, на закрытой территории, работает детский учебно-тренировочный лагерь: ребята живут в оригинальных павильонах-сферах, отдыхают, и приобретают полезные для будущей жизни навыки.

Парк уже стал популярен среди жителей и туристов. Посещаемость достигает примерно 70 000 человек в месяц.

К предстоящему Дню ВМФ – в этом году его отметят 25 июля – для посетителей откроют новую часть парка, с участком набережной, исторической площадкой и рампой для скейтбордистов.

Фото: АНО «Остров фортов»

ЖИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

В день первого рейса в парке проходили торжества к 317-у Дню города. Весь день малышей и их родителей развлекали аниматоры и ростовые куклы. На сцене, под охи публики, кувыркались акробаты цирка Монгольфьери (его артисты – это не только профессионалы, но и ребята, проходящие социальную реабилитацию). Вскоре циркачей сменили волшебники мыла, способные выдувать огромные пузыри.

Для творческих гостей праздника провели конкурс рисунков на асфальте, в котором участвовать юные таланты в возрасте до 15 лет.

Тем временем, по соседству в лагере проходил спортивный семейный фестиваль, который собрал около сотни участников со всего Петербурга. Семьи поделили на две категории, в зависимости от возраста детей. Ребятня с мамами и папами проходила на скорость полосу препятствий, бегала эстафету и демонстрировали чудеса ловкости. Назвали фестиваль классически – «Мама, папа, я – спортивная семья».

– Мы вернули это название неслучайно: оно свято для нас, – пояснил зампред Комитета по физкультуре и спорту Петербурга Андрей Хорт. – А Кронштадт помог нам с новой – очень уютной и душевной – площадкой для проведения этого спортивного праздника.

Но, пожалуй, самым зрелищным пунктом программы стал Парад детских колясок. Чтобы гордо прошествовать в колонне, дети и родители подошли к подготовке своего «транспорта» с креативом: коляски, велосипеды и самокаты превратили в пожарные машины и вертолеты санавиации, ледоколы и пиратские парусники, матрешки и даже маяки! Самые изобретательные получили дипломы и подарки из рук главы района Олега Довганюка.

– Наши активные жители – в особенности мамочки – из года в год с удовольствием участвуют в мероприятиях Дня города. Но в этот раз мы проводим праздник на новой замечательной площадке – в парке «Острова фортов», – отметил Довганюк. – Жители очень довольны.

Фото: АНО «Остров фортов»

ОТКРЫВАЯ КОТЛИН

Водный маршрут из центра Петербурга до центра Кронштадта смягчит проблему транспортной доступности Котлина. До запуска метеоров с основной частью города Кронштадт связывала лишь дамба, по которой проходит КАД.

– Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон, – пояснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. – Поездка на метеоре – это быстрый и комфортный вариант добраться из Центрального в Кронштадтский район. Уверена, маршрут будет пользоваться популярностью.

Действительно, стоимость билета на метеор сравнима с поездкой из исторического центра на Котлин и обратно на такси, при этом первый вариант подкупает зрелищностью, экскурсионным обслуживанием и отсутствием пробок.

Есть мнение, что в перспективе метеоры до Медного всадника могли бы выступать не только туристическим, но и альтернативным общественным транспортом и в случае необходимости использоваться самими кронштадтцами, желающими быстро и без пробок попасть в центр города на Неве и обратно. Вопрос не праздный: ежедневно на работу из Кронштадта в Петербург ездят около 10 000 человек. А ситуации бывают разные, и в некоторых водной транспорт может оказаться для людей «палочкой-выручалочкой».

– Но сначала нужно понаблюдать за динамикой и выяснить, насколько маршрут будет востребован туристами, – считает Олег Довганюк. – А затем можно будет рассчитать, в каком случае метеоры станут актуальными и для обычных жителей Кронштадта.

Для этого, очевидно, стоимость билета придется снижать, как это практиковали с аквабусами.

КСТАТИ

Еще одним сюрпризом ко Дню города стал круговой водный маршрут по самым известным фортам, прилегающим к парку. 40-минутная обзорная экскурсия стартует от того же причала у «Петра Первого» и охватывает форты «Император Александр Первый» (он же «Чумный»), «Император Павел Первый», «Кроншлот», «Граф Милютин» и культовый «Константин».

Три крепости на воде вошли в проект по созданию туристско-рекреационного кластера и откроются для посетителей в 2025 году после реставрации. «Император Александр Первый» превратится в музей борьбы с инфекционными заболеваниями, причем рассматривается возможность протянуть с берега до «русского Боярда» канатную дорогу длиной свыше 1,2 километра. Из «Петра Первого» сделают музей минно-взрывного дела. Ну, а «Кроншлот» будет нести просветительскую и интерактивную функцию и своими музейными экспозициями рассказывать об истории первого форта Кронштадта.

Фото: АНО «Остров фортов»

СПРАВКА

«Остров фортов» – проект комплексного развития территории, реализуемый по поручению президента и при поддержке Министерства обороны. Предполагает создание на острове и в акватории туристско-рекреационного кластера площадью 150 гектара с набережной, музейно-парковым комплексом, социальными, научными, образовательными и жилыми объектами, а также – что самое главное – отреставрированными и приспособленными под современное использование тремя кронштадтскими фортами.